李대통령, 이스라엘 두고 "전 세계 지적 되돌아볼 만한데 실망"

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"보편적 인권과 韓 국익 위해 할 일 찾겠다"



[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 이재명 대통령은 11일 이스라엘 외무부에 "끊임없는 반인권적 반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인들의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만한데 실망"이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 X(엑스·옛 트위터)에 '이 대통령이 유대인 학살을 경시하는 발언을 했다고 이스라엘 외무부가 주장했다'는 내용의 기사를 공유하고 이 같은 입장을 밝혔다.

그러면서 "보편적 인권과 대한민국의 국익을 위해 할 수 있는 일을 더 열심히 찾아봐야겠다"고 덧붙였다.

이재명 대통령이 지난 6일 청와대 본관에서 14회 국무회의를 주재하면서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "나의 필요 때문에 누군가 고통받으면 미안한 것이 인지상정"이라며 "아무 잘못 없는 우리 국민들께서 뜬금없이 겪고 있는 이 엄청난 고통과 국가적 어려움을 지켜보는 마음이 매우 불편하다"고 말했다.

앞서 이 대통령은 전날 이스라엘 방위군 일부 병사들이 팔레스타인 아동을 지붕 위에서 떨어뜨렸다는 주장이 담긴 영상을 공유하며 "이게 사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 또 "우리가 문제 삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"고 했다. 해당 영상은 팔레스타인 가자지구 상황을 전달하는 콘텐츠 제작자 'Jvnior(주니어)'가 게시했다.

이 대통령은 이어 "어떠한 상황에서도 국제인도법은 준수되어야 하며, 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 한다"며 "뼈아픈 상처 위에 남겨진 교훈을 반복된 참혹극으로 되풀이해서는 안 된다. 그래야 인류 모두가 상생하는 화해와 협력의 미래로 나아갈 수 있다"고 재차 강조했다.

sheep@newspim.com