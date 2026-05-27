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[6·3 재보선 D-7] 민주 "평택을·부산 북갑·울산 남갑·달성 접전" 판세 분석

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  • 더불어민주당 조승래 총괄선대본부장은 27일 재보선 14곳 판세를 설명했다
  • 대구 달성·울산 남구갑 등 전통적 국민의힘 강세 지역에서도 접전이 벌어지고 있다고 평가했다
  • 여론조사 결과 해석에 신중해야 한다며 특정 조사에 의존한 전략은 큰 오판을 부를 수 있다고 경고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

조승래 기자간담회 "전북지사 여론조사 편차 커"
"현직 프리미엄·당 결속력 약화도 영향"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 조승래 더불어민주당 총괄선대본부장은 27일 6·3 지방선거 재보궐선거 14곳 판세와 관련해 "평택을과 부산 북갑, 울산 남구갑 등이 접전을 벌이고 있다"며 "대구 달성에서도 접전이라는 여론조사가 있다"고 밝혔다.

조 본부장은 이날 국회 본관에서 열린 기자간담회에서 "여론조사는 조사 시기와 방식에 따라 들쭉날쭉한 부분이 있다"면서도 "언론 보도에 나오는 각종 여론조사 데이터와 크게 다르지 않다"고 말했다.

조승래 더불어민주당 사무총장. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "대구 달성과 울산 남구갑은 전통적으로 국민의힘 초강세 지역"이라며 "이런 지역에서 접전이 벌어진다는 것 자체가 상당히 특이한 상황이라고 보고 있다"고 평가했다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-6

이어 "국민의힘은 대구에서 일방적으로 이기고 있다고 주장할 수 있겠지만 저희가 보기에는 상당한 접전"이라고 주장했다.

전북 지역 판세와 관련해서는 "크게 밀리고 있다는 것은 방금 나온 여론조사 하나를 두고 하는 이야기 같다"며 여론조사 해석에 신중한 입장을 보였다.

조 본부장은 "같은 시기 나온 여론조사 간 편차가 큰 점을 볼 필요가 있다"며 "정치권은 자신들에게 유리한 조사 결과를 부각하고 홍보하지만 전략을 짜는 입장에서는 개별 조사 하나하나를 따라갈 수 없다. 그러면 큰 오판을 하게 된다"고 말했다.

김관영 전북지사 후보에 대해서는 "마치 대통령에게 무소속 출마 재가를 받고 출마한 것처럼 이야기한 이유도 자신이 대통령과 가까운 사람인데 민주당이 자신을 밀어냈다는 서사를 만들기 위한 것 아니겠느냐"고 주장했다.

또 "현직 단체장이 갖는 프리미엄을 무시할 수 없다"며 "광역단체장 기준으로 접전이라고 분류한 곳들도 대부분 국민의힘 현역 단체장 지역"이라고 설명했다.

아울러 "보궐선거가 2개 지역에서 함께 진행되면서 당 내부 응집력과 결속력 측면에서 공백이 생긴 부분도 복합적으로 작용한 것으로 보인다"며 "지도부와 함께 이를 회복하기 위해 다각도로 노력하고 있다"고 했다.

chogiza@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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