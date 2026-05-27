넥센타이어, 기아 셀토스 해외 수출용 타이어 공급

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북미는 사계절 타이어, 유럽은 여름용 타이어 장착

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 넥센타이어는 기아의 '디 올 뉴 셀토스' 해외 수출 차량에 신차용 타이어를 공급한다고 27일 밝혔다.

넥센타이어는 지역별 도로 환경과 소비자 특성에 맞춰 차별화된 제품을 적용한다. 북미 시장(미국·캐나다)에는 16인치 사양에 고효율 사계절 타이어 '엔프리즈 S'를 장착한다. 이 제품은 전기차부터 내연기관까지 모두 호환되며 마모 성능과 정숙성이 특징이다.

기아 디 올 뉴 셀토스에 신차용 타이어로 공급되는 넥센타이어 제품 이미지 [사진=넥센타이어]

유럽 시장(독일·프랑스·네덜란드 등)에는 여름용 타이어를 공급한다. 16인치와 18인치에는 '엔페라 프리머스'를, 19인치에는 '엔페라 스포츠'를 적용한다. 엔페라 프리머스는 고속 주행 안정성과 젖은 노면 제동 성능을 갖춘 프리미엄 타이어이고, 엔페라 스포츠는 유럽 주요 타이어 테스트에서 우수한 성능을 입증한 제품이다.

넥센타이어는 지난 3월 국내 출시 모델에 '엔프리즈 S'와 '엔페라 AU7'을 공급했다. 이번 해외 수출 차량 공급으로 동일 차종에 시장별 맞춤형 신차용 타이어 대응 역량을 보여줬다.

올해 넥센타이어는 KGM 무쏘, 르노 필랑트 등 국내 주요 전략 차종과 포르쉐, BMW, 메르세데스-벤츠 등 글로벌 프리미엄 브랜드에도 신차용 타이어를 공급하고 있다.

y2kid@newspim.com