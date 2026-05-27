최태원 대한상의 회장, 저출산 대응 경제계 역할 강조

김진오 저출산고령사회위원장과 첫 면담

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 최태원 대한상공회의소 회장과 김진오 저출산고령사회위원회 부위원장이 27일 서울 중구 대한상의 회관에서 첫 면담을 가졌다.

지난 4월 17일 취임한 김진오 부위원장의 저출산 대응을 위한 경제계와의 소통 차원에서 마련된 이번 만남에서 양측은 인구문제 해결을 위한 정부와 기업의 역할을 논의했다.

김진오 저출산고령사회위원회 부위원장 면담: 최태원 대한상의 회장(오른쪽)과 김진오 저출산고령사회위원회 부위원장이 면담에 앞서 기념촬영을 하고 있다 [사진=대한상공회의소]

최 회장은 저출생이 단순한 출산율 문제가 아니라 국가 성장 둔화, 수도권 집중, 경쟁 심화 등이 복합적으로 얽힌 구조적 문제라고 지적했다. 그는 "지방 활성화와 경제 성장을 함께 풀어가는 종합적 접근을 통해 청년들이 희망을 갖고 결혼과 출산을 선택할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"고 말했다.

김진오 부위원장은 저출생 대응의 성패가 청년의 미래 설계 환경 조성과 일터의 변화에 달려 있다고 강조했다. 그는 기업의 일·가정 양립 제도 시행이 우수 인재 확보와 지속 성장을 위한 투자가 될 수 있도록 현장 중심의 제도개선과 지원 확대에 힘쓰겠다고 밝혔다.

y2kid@newspim.com