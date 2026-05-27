현대차·기아, 4월 유럽판매 8만8586대…전년比 1.3%↓

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현대차 4만411대·기아 4만8175대

기아 유럽 판매 7.9% 증가

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대차·기아의 지난달 유럽 판매가 소폭 감소한 것으로 나타났다. 다만 기아는 스포츠유틸리티차(SUV)와 전기차 판매 호조에 힘입어 성장세를 이어갔다.

27일 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 현대차·기아의 올해 4월 유럽 판매량은 총 8만8586대로 전년 동기 대비 1.3% 감소했다.

브랜드별로 보면 현대차는 4만411대를 판매해 전년 대비 10.4% 감소했다. 반면 기아는 4만8175대를 판매하며 7.9% 증가했다.

이에 현대차·기아의 유럽 시장 점유율은 7.7%로 전년보다 0.6%포인트(p) 하락했다. 현대차는 3.5%로 0.7%p 낮아졌고, 기아는 4.2%로 0.1%p 상승했다.

현대차·기아 양재사옥 [사진=현대차·기아]

현대차의 유럽 판매는 투싼이 1만966대로 1위를 차지했고 코나(6597대), i20(3953대)가 뒤를 이었다. 친환경차 판매에서는 투싼 하이브리드 및 전동화 모델이 7024대로 가장 높은 실적을 기록했다. 이어 코나 5474대, 인스터(캐스퍼 일렉트릭) 2974대 순이었다.

기아는 스포티지가 1만3140대로 가장 많이 판매됐으며, 모닝이 5887대, EV3가 4661대를 기록했다. 친환경차 판매에서는 EV3가 가장 많았고, 니로가 3244대, PV5가 3086대 판매됐다.

y2kid@newspim.com