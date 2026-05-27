정부, "나무호 공격 비행체는 이란 대함 미사일"...정부 합동조사 결과 발표

"나무호 총 2번 공격받아...첫 공격은 불발탄"

선체에서 수거한 엔진 잔해 이란산 터보제트와 유사

불발탄 탄두는 대함 미사일 누르 또는 카데르인 듯

주한 이란대사 초치 "강력한 항의와 조치 요구"



[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부는 지난 4일 호르무즈 해협 내해에서 공격을 받은 한국 화물선 HMM 나무호에 대한 조사 결과 나무호를 공격한 비행체는 이란의 대함 미사일이라는 결론을 내렸다. 한국 정부가 이 같은 조사 결과를 공개함에 따라 이에 대한 이란 측의 반응이 주목된다.

박윤주 외교부 1차관은 27일 오후 정부서울청사 별관에서 열린 정부 합동조사 결과 브리핑에서 "기술 분석 결과 (나무호를 공격한) 미상의 비행체는 이란에서 개발된 누르 계열 대함 미사일일 가능성이 높은 것으로 결론을 내렸다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 박윤주 외교부 1차관이 27일 오후 서울 종로구 외교부 청사에서 나무호 조사결과 관련 브리핑을 하고 있다.2026.05.27 gdlee@newspim.com

박 차관은 "나무호는 총 2번의 미상 비행체 공격을 받았으며, 첫 번째 탄두는 불폭, 두 번째 탄두는 기폭됐다"고 말했다. 그는 나무호 선체에서 수거한 비행체의 엔진 잔해를 조사한 결과 "이란산 터보제트 엔진과 유사했다"고 설명했다.

박 차관은 또 "탄두는 형태가 다소 온전한 상태인 불발탄으로 추정되며, 이란 대함미사일 누르 또는 카데르의 탄두 형상과 유사했다"면서 "부품에서 이란의 제조사 각인으로 추정되는 흔적이 확인됐다"고 밝혔다.

나무호 선체에서 수거한 불발탄의 탄두 모습. [사진=외교부] 2026.05.27

박 차관은 "화약의 경우 완폭되지 않은 불발 상태의 고폭 화약물질을 확인했다"며 "기체의 경우 잔해물이 하늘색으로 도색되어 있는데 이는 이란산 대함 미사일 누르 계열의 도장 및 색상과 같다"고 말했다.

그는 이어 "전자기판 잔해물은 약 20~30년 전 생산된 것으로 추정되며, 생산 연도 고려 시 구형인 누르 미사일일 가능성이 높은 것으로 판단된다"고 덧붙였다.

박 차관은 국방과학연구소(ADD) 등 전문기관 인력들이 지난 13~15일 나무호가 정박 중인 아랍에미리트(UAE)에서 선박 잔해물에 대한 현장 조사와 분석을 진행했으며, 이를 국내에 들여와 15일부터 ADD 등에서 기술 분석을 한 결과 이 같은 결론을 얻었다고 설명했다.

나무호 선체에서 수거한 비행체의 전자 기판 잔해 [사진=외교부] 2026.05.27

박 차관은 사후 조치와 관련해 "주한 이란 대사를 초치해 조사 결과를 설명하고 우리 선박 피격에 대한 강력한 항의의 뜻을 전달하며 재발 방지를 포함한 책임 있는 조치를 요구할 예정"이라고 말했다. 그는 또 "우리 국민, 선박의 안전을 보장하고 한국을 포함한 모든 선박의 자유롭고 안전한 항행이 이뤄질 수 있도록 당부할 것"이라고 밝혔다.

박 차관은 이날 브리핑에서 나무호가 이란군이 사용하는 무기에 의해 공격받았다는 조사 결과를 공개하면서도 이란의 의도적으로 나무호를 공격했는지 여부에 대해서는 결론을 내리지 않았다.

박 차관은 "고의성은 주관적인 영역과 관련돼서 그쪽(이란)에서 인정하지 않는 한 고의성 자체를 파악한다는 것은 굉장히 어려운 것으로 본다"고 말했다.

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