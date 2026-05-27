두산에너빌리티, 미국에 370MW 스팀터빈 4기 공급

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2029년까지 텍사스에 순차 공급…북미 시장 기반 확대

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 두산에너빌리티는 미국 기업과 370MW급 스팀터빈과 발전기 각 4기를 공급하는 계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 공급 물량은 2029년까지 텍사스 지역에 순차적으로 납품될 예정이다.

이는 지난 3월 북미 지역 첫 수주에 이은 추가 공급계약이다. 두산에너빌리티는 이를 통해 북미 시장에서 사업 기반을 확대하고 있다.

스팀터빈은 가스터빈에서 발생하는 폐열을 활용해 추가 전력을 생산하는 복합발전의 핵심 설비다. 천연가스로 가스터빈을 구동한 후 발생한 폐열로 스팀터빈을 다시 구동하는 방식으로 에너지 효율을 높인다.

두산에너빌리티 스팀터빈 [사진=두산에너빌리티]

손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장은 "지난 3월 첫 북미 수주에 이어 추가 공급계약을 체결하며 북미 시장에서 두산 터빈의 경쟁력을 확인했다"고 말했다. 그는 "이번 프로젝트를 계기로 현지 고객 및 협력사와의 접점을 확대하겠다"고 덧붙였다.

북미 지역은 데이터센터 확대와 산업 전력 수요 증가, 노후 발전설비 교체 등으로 고효율 복합발전 수요가 늘고 있다. 두산에너빌리티는 현지 발전사업자들과의 협력을 강화하며 북미 시장 확대를 추진할 계획이다.

y2kid@newspim.com