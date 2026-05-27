네이버, 국토부와 손잡고 이동 로봇 상용화 속도

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1784서 디지털트윈·자율주행 로봇 기술 공개…피지컬 AI 역량 부각

네이버랩스, 정밀지도·로봇 운행 실증 협력 확대…규제 혁신 논의도

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 국토교통부와 함께 자율주행 이동 로봇 상용화와 디지털트윈 기반 미래 모빌리티 활성화 방안을 논의했다. 네이버는 27일 경기 성남시 제2사옥 '1784'에서 김윤덕 국토교통부 장관이 참석한 가운데 자율주행 로봇과 피지컬 인공지능(AI) 기술 시연을 진행했다고 밝혔다.

이날 김 장관은 네이버의 디지털트윈 기술과 클라우드 기반 멀티 로봇 제어 시스템 'ARC', 사옥 내부를 이동하는 자율주행 로봇 '루키', 실외 배송 로봇 '누리' 등의 운영 모습을 직접 살펴봤다. 현장에는 최수연 네이버 대표와 석상옥 네이버랩스 대표 등이 참석해 로봇·AI 기술 적용 사례를 소개했다.

27일 경기도 성남시에 위치한 세계 최초의 로봇 친화형 빌딩 네이버 1784를 방문한 김윤덕 국토교통부 장관 등 관계자들이 1784에 도입된 다양한 로봇 기술들을 소개받고 실제 체험하고 있다. [사진=네이버]

1784는 AI·디지털트윈·클라우드·5G 기술을 결합한 세계 최초의 로봇 친화형 빌딩으로 알려져 있다. 네이버와 국토부는 이날 간담회에서 이동 로봇 활성화를 위한 제도 개선과 공간정보 기반 정책 지원 방안도 논의했다.

김 장관은 "로봇 친화형 건축물과 자율주행 기술의 성장 가능성을 확인했다"며 "이동 로봇 산업 활성화를 위한 정책 기반 강화에 적극 나서겠다"고 말했다. 네이버랩스는 국토부와 정밀지도 구축과 로봇 운행 안정성 실증 협력도 확대할 계획이다.

syu@newspim.com