SK렌터카, 제주지점에 신형 그랜저 26대 배치...6월17일부터 운영

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현대차와 협력해 6월 17일부터 26대 배치

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = SK렌터카가 현대자동차의 신형 플래그십 세단 '더 뉴 그랜저'를 6월 17일부터 제주지점에서 운영한다고 27일 밝혔다.

제주 관광객의 평균 체류기간이 3.8일로 장시간 차량을 이용하고, 연간 100만명 이상이 SK렌터카 제주지점을 방문하는 점을 고려해 신차 체험 플랫폼으로 협업하기로 했다.

제주지점에는 총 26대의 신형 그랜저를 배치한다. 이 중 10대는 최상위 트림과 다양한 옵션이 적용된 고사양 모델로, 고객들이 원하는 사양을 선택할 수 있다.

[사진=SK렌터카]

제주에서 운영되는 모든 신형 그랜저에는 현대차 최초의 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'가 탑재된다. 이 시스템은 내비게이션, 공조, 미디어 등을 직관적으로 조작할 수 있으며, 생성형 AI 기반 음성 인식 기능을 갖췄다.

고객들은 SK렌터카 홈페이지에서 신형 그랜저를 예약할 수 있다. 신차 대여 고객 중 선착순 300명에게는 여행용 키트(샴푸, 린스, 바디워시, 칫솔·치약 세트)를 제공한다. 7월 17일까지 진행되는 퀴즈 이벤트를 통해 경품도 제공할 예정이다.

y2kid@newspim.com