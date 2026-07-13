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2026.07.13 (월)
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[중국증시 주간 포인트] ②'창신메모리' 청약, '제미나이 3.5 Pro' 공개설, TSMC∙ASML 2Q 실적, 알리클라우드+세일즈포스 서밋, 올리고머 가격 인상

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AI 핵심 요약

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  • 중국 증권·경제 매체는 13일 중국증시 핵심 이벤트와 기업 이슈를 종합 정리했다.
  • 창신메모리 IPO, 구글 제미나이 3.5 Pro 공개설, TSMC·ASML 실적 발표, 알리클라우드·세일즈포스 AI 서밋 등이 주목받았다.
  • 알리클라우드 DDoS 가격 및 성천그룹 올리고머 가격 인상으로 관련 업종 비용·수익성 변화가 예상된다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 7월 13일 오전 00시01분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(7월13일~7월19일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △中 상반기 GDP 4.5~4.7% 전망 △수출 성장 지속, 소매판매 점진적 회복 △WAIC 개최, '화웨이 Atlas 950 공개'△중국(서부) 국제 인공지능 로봇대회 △AGI Summit SF 2026 개최 △커촹반 최대 IPO '창신메모리' 청약 개시 △구글 '제미나이 3.5 Pro' 공개설 △TSMC, ASML 2Q 실적 공개, AI 투자가능성 판단 △알리클라우드+세일즈포스, AI 상용화 논의 △알리클라우드, DDoS 방어서비스 가격 인상 △성천그룹, 올리고머 가격 15~20% 인상 등을 꼽았다.

◆ 시장이 주목할 기업 이슈

1. 커촹반 최대 IPO '창신메모리' 청약 개시

중국 D램(DRAM) 업계 선두기업 창신메모리테크놀로지(長鑫科技·CXMT)가 커촹반(科创板) 상장 절차를 공식 개시했으며 7월 16일 일반 청약이 진행된다. 증권코드 및 기관투자자 대상 청약코드는 '688825', 일반투자자 온라인 청약코드는 '787825'다.

회사는 올해 상반기 순이익이 전년 대비 22배 이상 급증했으며, 회장은 향후 10년간 보유 주식을 매각하지 않겠다고 약속했다. 또 자신이 보유한 7억6800만 주를 직원들에게 제공하기로 했다.

창신메모리는 이번 IPO를 통해 66억8808만8608 주를 최초 공개 발행할 계획이다. 이는 초과배정옵션(그린슈) 행사 이전 기준 상장 후 총 발행주식 수의 약 10%에 해당한다. 이번 공모는 전량 신주 발행으로 진행되며, 기존 주주의 구주 매출은 포함되지 않는다.

창신메모리는 대표 주관사인 중금공사(CICC·中金公司)에 초기 공모 물량의 최대 15%에 해당하는 초과배정옵션을 부여했다. 초과배정옵션이 전량 행사될 경우 전체 발행 규모는 76억9130만1608주로 확대되며, 이는 상장 후 총 발행주식 수의 약 11.33%에 해당한다.

회사는 295억 위안을 조달할 계획으로, 이는 과창판 개장 이후 최대 규모의 공모금액이 될 전망이다.

시장에서는 상반기 실적 호조와 AI 컴퓨팅 산업에 대한 높은 밸류에이션을 바탕으로 창신메모리의 상장 후 이론상 시가총액이 2조~3조 위안에 이를 수 있다는 전망도 나오고 있다.

창신메모리는 중국 최대 규모이자 기술력이 가장 앞서고 사업 포트폴리오가 가장 완전한 D램 연구·설계·제조 일체형 기업이다. 2016년 설립 이후 회사는 DRAM 제품의 연구개발(R&D), 설계, 생산 및 판매에 지속적으로 집중해 왔다.

알리바바(BABA.US/09988.HK)는 창신메모리에 누적 76억 위안을 투자했으며, 업계 투자자 가운데 가장 높은 지분율을 보유하고 있는 최대 주주인 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2026.05.29 pxx17@newspim.com

2. 구글 '제미나이 3.5 Pro' 공개설

구글(GOOG.US)의 제미나이(Gemini) 3.5 Pro가 7월 17일 공개될 것이라는 관측이 제기되고 있다.

GPT-5.6과 페이블(Fable) 5를 추격하기 위해 출시를 두 달 연기하고 모델을 다시 사전학습(Pre-training)한 것으로 전해졌다.

전해진 바에 따르면, 프런트엔드 개발과 SVG 시각 생성 능력이 크게 향상돼 한때 경쟁 제품을 압도하는 수준에 이르렀다. 다만 고난도 추론 능력과 엔지니어링 관련 작업에서는 여전히 뒤처지는 것으로 평가된다.

구글은 가격 대비 성능을 앞세워 비용에 민감한 기업 고객을 공략할 계획인 것으로 알려졌다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 구글(GOOG.US)

3. TSMC·ASML 2Q 실적 공개, AI 투자가능성 판단

TSMC는 당초 예정됐던 6월 매출 발표를 7월 13일로 연기했다. TSMC는 성명을 통해 태풍 '바비(Bavi)'의 접근으로 인해 타이베이 지역이 금요일 휴무 및 휴교에 들어감에 따라 월간 매출 발표를 연기했다고 밝혔다.

7월 16일에는 2026년 2분기 실적을 공식 발표한다. 시장에서는 AI 관련 매출 비중과 첨단 공정 가동률, 설비투자(CAPEX) 가이던스 등 핵심 지표에 주목하고 있다.

ASML도 15일 2분기 실적을 발표한다.

월가 애널리스트들은 2분기 주당순이익(EPS)이 7.98달러(약 7.15유로), 매출은 103억3000만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

ASML은 세계에서 유일한 EUV(극자외선) 노광장비 공급업체로, 주문 잔고와 장비 인도 진행 상황은 글로벌 반도체 증설 의지를 가늠하는 대표적인 선행지표로 평가 받고 있다.

TSMC와 ASML은 AI 컴퓨팅 산업체인 업스트림을 대표하는 핵심 기업으로, 양사의 실적이 시장 기대를 계속 웃돌 수 있을 지가 AI 투자 지속 가능성을 판단하는 중요한 기준이 될 전망이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : TSMC(TSM.US/2330.TW), ASML(ASML.US/ASML.AS)

4. 알리클라우드+세일즈포스, AI 상용화 논의

7월 15일 오후 2시부터 오후 5시 30분(현지시간)까지 상하이에서 알리바바(阿裏巴巴∙ALIBABA 9988.HK)의 클라우드 사업 전담 자회사인 알리 클라우드(阿裏雲∙알리윈)와 세계 1위 기업용 고객관계관리(CRM) 소프트웨어 업체 세일즈포스(Salesforce)의 연례 서밋이 개최된다.

두 기업은 이번 행사에서 AI 시범사업 단계에서 실제 비즈니스 전환 단계로 발전하는 방안을 논의한다.

주요 의제는 △AI+CRM 트렌드와 혁신 △AI 에이전트 기업의 대규모 구축 △영업 및 고객 서비스 분야 AI 활용 △산업별 클라우드 혁신 △중국 기업의 해외 진출 전략 △고객 사례 및 현장 시연 등이다.

5. 알리클라우드, DDoS 방어서비스 가격 인상

알리클라우드는 7월 15일부터 분산서비스거부(DDoS) 방어 서비스 가격을 인상한다고 밝혔다.

중국 본토용 디도스(DDoS) 고급 방어 서비스의 탄력형 95 요금은 기존 Mbps당 월 100위안에서 Mbps당 월 150위안으로 조정된다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 알리바바(9988.HK/BABA.US)

6. 성천그룹, 올리고머 가격 15~20% 인상

합성수지와 복합재료 연구개발 업체 성천그룹(聖泉集團∙SQ GROUP 605589.SH)은 2026년 7월 13일부터 PPO(폴리페닐렌옥사이드), PPE(폴리페닐렌에테르), OPE(폴리페닐렌에테르 올리고머), MPPO(변성 폴리페닐렌옥사이드) 등 올리고머(폴리머가 되기 전 단계의 저분자 화합물) 제품군의 가격을 인상할 예정이다.

이번 가격 인상 폭은 15~20% 수준으로, 국제 지정학적 갈등이 지속되면서 글로벌 원자재 시장 변동성이 확대되고 핵심 원재료 조달 비용이 크게 상승한 데 따른 것이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 성천그룹(605589.SH)

pxx17@newspim.com

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새 법원행정처장에 노경필 대법관 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 조희대 대법원장이 넉 달 넘게 공석이던 법원행정처장에 노경필 대법관을 임명했다. 대법원은 10일 "조 대법원장이 오는 14일자로 노 대법관을 신임 법원행정처장에 임명했다"고 밝혔다. 10일 대법원에 따르면 조희대 대법원장이 넉 달 넘게 공석이던 법원행정처장에 노경필 대법관을 임명했다. 노 대법관. 법원행정처장은 대법원장의 지휘를 받아 전국 법원의 인사·예산·조직 등 사법행정 사무를 총괄하는 자리로, 대법관 가운데 1명이 맡는다. 노 신임 처장은 사법연수원 23기로, 1997년 법관으로 임용됐다. 이후 대법원 재판연구관과 서울고법 고법판사, 광주고법 부장판사, 수원고법 부장판사·수석부장판사 등을 거쳐 2024년 8월 대법관에 임명됐다. 대법원은 노 신임 처장이 대법원 재판연구관으로 5년간 근무하면서 헌법·행정법 관련 분쟁을 심도 있게 검토해 국민의 기본권과 행정절차 참여권, 조세 정의를 실현하는 데 기여했다고 설명했다. 또 전문적인 법률 지식과 합리적이고 공정한 판단 능력, 도덕성과 인품을 두루 갖춰 법원 안팎의 신망을 받고 있다고 밝혔다. 대법원 관계자는 이날 "노 신임 처장은 경청과 포용의 리더십으로 법원 구성원은 물론 사회 각계와 소통해 국민을 위한 신속하고 공정한 사법제도를 구현하고, 사법부에 대한 국민의 신뢰를 높이는 데 헌신할 적임자"라고 말했다. 법원행정처장 자리는 박영재 대법관이 지난 2월 27일 사의를 표명한 뒤 4개월 넘게 공석이었다. 박 대법관은 올해 1월 16일 취임했으나 법왜곡죄·재판소원·대법관 증원 등 이른바 '사법개혁 3법' 입법에 반발하는 뜻으로 취임 42일 만에 물러났다. 이후 기우종 법원행정처 차장이 처장 직무를 대행해왔다. 대법관 공석이 이어지는 상황에서 현직 대법관을 법원행정처장으로 임명한 만큼, 향후 후임 대법관 제청 논의가 재판 인력 공백 문제와 맞물려 속도를 낼지도 주목된다. yek105@newspim.com 2026-07-10 14:50
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"국정농단" 한학자 총재 13년 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '정교유착' 의혹의 중심 인물인 한학자 통일교 총재에게 민중기 특별검사팀이 징역 13년을 구형했다. 특검팀은 10일 오전 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재의 정치자금법 위반 등 혐의 결심 공판에서 징역 13년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 함께 재판에 넘겨진 정원주 천무원 부원장에게는 징역 10년, 윤영호 전 세계본부장에게는 징역 3년 6개월, 이신애 전 재정국장에게는 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 윤석열 정부와의 '정교유착' 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 결심 공판에 출석하고 있다. 2026.07.10 photo@newspim.com 특검팀은 이 사건에 대해 "대한민국의 헌법 질서를 혼란하게 하고, 교인들의 헌금을 사금고처럼 사용하면서 국정을 농단한 사건"이라며 "다시는 이와 같은 종교단체들에 대한 정교유착과 국정농단 행위가 일어나지 않도록 엄중한 형을 선고해달라"고 언급했다. 특검팀은 "피고인들은 통일교와 자신들의 이권 및 영향력를 확대하고자 이 사건 범행을 저질렀다"며 "정교일치를 목표로 종교단체의 막대한 자금력을 이용해 정치와 결탁했고, 선거에 불법 개입했으며 대한민국의 공권력을 불법부당하게 이용하려고 했다"고 지적했다. 특검팀은 정치권과 지속적으로 접촉하며 청탁 행위를 한 윤 전 세계본부장이 한 전 총재의 의사에 반해 행동할 수 없었다는 점을 수차례 강조했다. 특히 윤석열 전 대통령과 독대하면서 통일교 정책을 부탁하고, '건진법사' 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 샤넬 가방과 그라프목걸이 등을 제공한 것 역시 한 전 총재의 승인 없이는 이뤄질 수 없는 행동이었다고 설명했다. 특검팀은 또한 지난 2022년 3월 한 총재가 특별집회에 참석해 사실상 '윤석열 후보 지지' 의사를 밝힌 뒤 통일교 각 지부에서 국민의힘에 재정적 지원을 한 점을 들며, 모든 사건이 한 총재로부터 시작됐다고 주장했다. 특검팀은 "한학자는 이 사건 정교유착의 최종 수혜자"라고 밝혔으며, 정 부원장에 대해서는 "한 총재의 비서실장이자 최측근으로, 한 총재의 주요의사결정에 적극적으로 조력해 큰 영향력을 행사한 사람"이라고 정의했다. 한 총재는 정 부원장, 윤 전 본부장과 공모해 지난 2022년 1월께 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 같은 해 3∼4월 통일교 단체 자금 1억4400만 원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의(정치자금법 위반)도 있다. 이들은 그해 7월께 전 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 받는다. 한 총재와 정 부원장에게는 같은해 10월께 자신들의 카지노 원정도박과 관련한 수사 정보를 얻고 윤 전 본부장에게 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 적용됐다. 한 총재는 지난 2022년 7월 네팔 국회의원에게 선거자금 10만 달러를, 세네갈 대통령에 선거자금 50만 달러를 각각 제공한 혐의도 적시됐다. right@newspim.com 2026-07-10 12:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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