[중국증시 주간 포인트] ②'창신메모리' 청약, '제미나이 3.5 Pro' 공개설, TSMC∙ASML 2Q 실적, 알리클라우드+세일즈포스 서밋, 올리고머 가격 인상

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(7월13일~7월19일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △中 상반기 GDP 4.5~4.7% 전망 △수출 성장 지속, 소매판매 점진적 회복 △WAIC 개최, '화웨이 Atlas 950 공개'△중국(서부) 국제 인공지능 로봇대회 △AGI Summit SF 2026 개최 △커촹반 최대 IPO '창신메모리' 청약 개시 △구글 '제미나이 3.5 Pro' 공개설 △TSMC, ASML 2Q 실적 공개, AI 투자가능성 판단 △알리클라우드+세일즈포스, AI 상용화 논의 △알리클라우드, DDoS 방어서비스 가격 인상 △성천그룹, 올리고머 가격 15~20% 인상 등을 꼽았다.

◆ 시장이 주목할 기업 이슈

1. 커촹반 최대 IPO '창신메모리' 청약 개시

중국 D램(DRAM) 업계 선두기업 창신메모리테크놀로지(長鑫科技·CXMT)가 커촹반(科创板) 상장 절차를 공식 개시했으며 7월 16일 일반 청약이 진행된다. 증권코드 및 기관투자자 대상 청약코드는 '688825', 일반투자자 온라인 청약코드는 '787825'다.

회사는 올해 상반기 순이익이 전년 대비 22배 이상 급증했으며, 회장은 향후 10년간 보유 주식을 매각하지 않겠다고 약속했다. 또 자신이 보유한 7억6800만 주를 직원들에게 제공하기로 했다.

창신메모리는 이번 IPO를 통해 66억8808만8608 주를 최초 공개 발행할 계획이다. 이는 초과배정옵션(그린슈) 행사 이전 기준 상장 후 총 발행주식 수의 약 10%에 해당한다. 이번 공모는 전량 신주 발행으로 진행되며, 기존 주주의 구주 매출은 포함되지 않는다.

창신메모리는 대표 주관사인 중금공사(CICC·中金公司)에 초기 공모 물량의 최대 15%에 해당하는 초과배정옵션을 부여했다. 초과배정옵션이 전량 행사될 경우 전체 발행 규모는 76억9130만1608주로 확대되며, 이는 상장 후 총 발행주식 수의 약 11.33%에 해당한다.

회사는 295억 위안을 조달할 계획으로, 이는 과창판 개장 이후 최대 규모의 공모금액이 될 전망이다.

시장에서는 상반기 실적 호조와 AI 컴퓨팅 산업에 대한 높은 밸류에이션을 바탕으로 창신메모리의 상장 후 이론상 시가총액이 2조~3조 위안에 이를 수 있다는 전망도 나오고 있다.

창신메모리는 중국 최대 규모이자 기술력이 가장 앞서고 사업 포트폴리오가 가장 완전한 D램 연구·설계·제조 일체형 기업이다. 2016년 설립 이후 회사는 DRAM 제품의 연구개발(R&D), 설계, 생산 및 판매에 지속적으로 집중해 왔다.

알리바바(BABA.US/09988.HK)는 창신메모리에 누적 76억 위안을 투자했으며, 업계 투자자 가운데 가장 높은 지분율을 보유하고 있는 최대 주주인 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2026.05.29 pxx17@newspim.com

2. 구글 '제미나이 3.5 Pro' 공개설

구글(GOOG.US)의 제미나이(Gemini) 3.5 Pro가 7월 17일 공개될 것이라는 관측이 제기되고 있다.

GPT-5.6과 페이블(Fable) 5를 추격하기 위해 출시를 두 달 연기하고 모델을 다시 사전학습(Pre-training)한 것으로 전해졌다.

전해진 바에 따르면, 프런트엔드 개발과 SVG 시각 생성 능력이 크게 향상돼 한때 경쟁 제품을 압도하는 수준에 이르렀다. 다만 고난도 추론 능력과 엔지니어링 관련 작업에서는 여전히 뒤처지는 것으로 평가된다.

구글은 가격 대비 성능을 앞세워 비용에 민감한 기업 고객을 공략할 계획인 것으로 알려졌다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 구글(GOOG.US)

3. TSMC·ASML 2Q 실적 공개, AI 투자가능성 판단

TSMC는 당초 예정됐던 6월 매출 발표를 7월 13일로 연기했다. TSMC는 성명을 통해 태풍 '바비(Bavi)'의 접근으로 인해 타이베이 지역이 금요일 휴무 및 휴교에 들어감에 따라 월간 매출 발표를 연기했다고 밝혔다.

7월 16일에는 2026년 2분기 실적을 공식 발표한다. 시장에서는 AI 관련 매출 비중과 첨단 공정 가동률, 설비투자(CAPEX) 가이던스 등 핵심 지표에 주목하고 있다.

ASML도 15일 2분기 실적을 발표한다.

월가 애널리스트들은 2분기 주당순이익(EPS)이 7.98달러(약 7.15유로), 매출은 103억3000만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

ASML은 세계에서 유일한 EUV(극자외선) 노광장비 공급업체로, 주문 잔고와 장비 인도 진행 상황은 글로벌 반도체 증설 의지를 가늠하는 대표적인 선행지표로 평가 받고 있다.

TSMC와 ASML은 AI 컴퓨팅 산업체인 업스트림을 대표하는 핵심 기업으로, 양사의 실적이 시장 기대를 계속 웃돌 수 있을 지가 AI 투자 지속 가능성을 판단하는 중요한 기준이 될 전망이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : TSMC(TSM.US/2330.TW), ASML(ASML.US/ASML.AS)

4. 알리클라우드+세일즈포스, AI 상용화 논의

7월 15일 오후 2시부터 오후 5시 30분(현지시간)까지 상하이에서 알리바바(阿裏巴巴∙ALIBABA 9988.HK)의 클라우드 사업 전담 자회사인 알리 클라우드(阿裏雲∙알리윈)와 세계 1위 기업용 고객관계관리(CRM) 소프트웨어 업체 세일즈포스(Salesforce)의 연례 서밋이 개최된다.

두 기업은 이번 행사에서 AI 시범사업 단계에서 실제 비즈니스 전환 단계로 발전하는 방안을 논의한다.

주요 의제는 △AI+CRM 트렌드와 혁신 △AI 에이전트 기업의 대규모 구축 △영업 및 고객 서비스 분야 AI 활용 △산업별 클라우드 혁신 △중국 기업의 해외 진출 전략 △고객 사례 및 현장 시연 등이다.

5. 알리클라우드, DDoS 방어서비스 가격 인상

알리클라우드는 7월 15일부터 분산서비스거부(DDoS) 방어 서비스 가격을 인상한다고 밝혔다.

중국 본토용 디도스(DDoS) 고급 방어 서비스의 탄력형 95 요금은 기존 Mbps당 월 100위안에서 Mbps당 월 150위안으로 조정된다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 알리바바(9988.HK/BABA.US)

6. 성천그룹, 올리고머 가격 15~20% 인상

합성수지와 복합재료 연구개발 업체 성천그룹(聖泉集團∙SQ GROUP 605589.SH)은 2026년 7월 13일부터 PPO(폴리페닐렌옥사이드), PPE(폴리페닐렌에테르), OPE(폴리페닐렌에테르 올리고머), MPPO(변성 폴리페닐렌옥사이드) 등 올리고머(폴리머가 되기 전 단계의 저분자 화합물) 제품군의 가격을 인상할 예정이다.

이번 가격 인상 폭은 15~20% 수준으로, 국제 지정학적 갈등이 지속되면서 글로벌 원자재 시장 변동성이 확대되고 핵심 원재료 조달 비용이 크게 상승한 데 따른 것이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 성천그룹(605589.SH)

pxx17@newspim.com