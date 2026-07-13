[중국증시 주간 포인트] ①中 상반기 GDP 발표, 수출입 지표, 생산∙소매∙투자 지표, WAIC 개최, 중국 서부 AI 로봇대회, AGI Summit SF 2026 개최

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(7월13일~7월19일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △中 상반기 GDP 4.5~4.7% 전망 △수출 성장 지속, 소매판매 점진적 회복 △WAIC 개최, '화웨이 Atlas 950 공개'△중국(서부) 국제 인공지능 로봇대회 △AGI Summit SF 2026 개최 △커촹반 최대 IPO '창신메모리' 청약 개시 △구글 '제미나이 3.5 Pro' 공개설 △TSMC, ASML 2Q 실적 공개, AI 투자가능성 판단 △알리클라우드+세일즈포스, AI 상용화 논의 △알리클라우드, DDoS 방어서비스 가격 인상 △성천그룹, 올리고머 가격 15~20% 인상 등을 꼽았다.

◆ 중국 상반기 실물경제 지표 발표

1. 中 상반기 GDP 4.5~4.7% 전망

15일 중국 국가통계국은 2분기 및 상반기 국내총생산(GDP) 성장률을 발표한다. 복잡 다변한 외부 환경 속 내수 회복이 한층 더 공고화돼야 하는 상황에서 중국 경제의 상반기 성적표가 시장의 큰 이슈로 주목 받을 전망이다.

현재까지 공개된 기관 전망을 살펴보면, 2분기 성장률은 1분기보다 소폭 하락할 가능성이 크다. 다수 연구기관은 2분기 GDP가 전년 동기 대비 4.2%~4.5% 성장하고, 상반기 GDP 성장률은 4.5%~4.7% 구간에 머무를 것으로 내다봤다.

올해 중국 경제성장 목표치는 4.5%~5%로 설정됐다. 만약 상반기 성장률이 4.5% 안팎에 그친다면, 연간 목표치를 순조롭게 달성하기 위해서는 하반기에 어느 정도의 성장세가 필요할까.

다수 기관은 역주기 조절 정책 확대, 재정정책의 추가 지원, 주요 프로젝트 건설 가속화 그리고 소비 촉진·투자 안정화 등 지속적인 정책 모멘텀의 등장에 따라 3·4분기 GDP 성장률이 2분기보다 소폭 반등할 것으로 보고 있다.

다수 기관의 종합 판단에 따르면, 올해 전체 경제리듬은 'U자형 흐름'을 보일 가능성이 있다. 3분기 GDP 성장률은 약 4.7%, 4분기는 약 4.8%로 예상되며, 연간 GDP 성장률은 4.5%~4.7% 구간에 위치할 것으로 전망된다.

민생은행연구원(民銀研究)은 외부 정세 변화, 재정정책 지원 역량의 한계적 둔화, 가계 부채잔고 부담 등의 영향으로 2분기 중국 경제가 외수>내수, 업스트림>다운스트림, 신동력>구동력의 'K자형 분화' 특징을 보였다고 분석했다.

2. 수출 성장 지속, 소매판매 점진적 회복

중국 국무원 신문판공실은 14일 오전 10시(현지시간) 기자회견을 열고, 왕쥔(王軍) 해관총서(관세청) 부국장이 2026년 상반기 수출입 현황을 발표할 예정이다.

이어 15일 국가통계국은 △제조업 동향 지표인 공업증가치(산업생산) △전자상거래∙백화점∙슈퍼마켓∙일반 소매점 등의 매출을 합산한 사회소비품소매총액(소매판매) △부동산∙제조업∙인프라 경기를 보여주는 고정자산투자 △70개 주요 도시 주택가격 등 중국의 전반적인 경기동향 파악할 수 있는 실물경제 지표의 6월 데이터를 공개할 예정이다.

시장에서는 6월 수출이 전반적으로 강한 성장 모멘텀을 유지하고, 소매판매 증가율도 점진적으로 회복될 것으로 보고 있다.

중금공사(CICC) 리서치부 장원랑(張文朗) 수석 거시경제 애널리스트는 "지난해 같은 기간 사회소비재 소매판매의 기저가 낮았던 점이 전년 동기 대비 증가율의 점진적인 회복에 일정 부분 도움이 될 것"이라며 "6월 사회소비재 소매판매 증가율은 다시 플러스 성장 구간으로 복귀할 가능성이 있다"고 전망했다.

이와 함께 상반기 전체적으로는 대외 수요가 견조한 흐름을 유지했으며 특히 '첨단기술 제품'의 생산과 투자, 수출이 높은 증가세를 이어가며 두드러진 성과를 보였다는 진단이 나온다.

화창증권(華創證券) 장위(張瑜) 수석 이코노미스트는 "6월 기계·전기(메카트로닉스) 제품 가운데 AI 관련 제품이 수출 증가를 견인하는 역할이 더욱 확대될 가능성이 있다"고 분석했다.

전문가들은 하반기에도 수출을 뒷받침할 요인이 여전히 충분할 것으로 전망했다.

월개증권(粵開證券) 뤄즈헝(羅誌恒) 수석 이코노미스트 겸 연구원장은 "최근 몇 년간 중국의 글로벌 수출시장 점유율이 지속적으로 확대된 데에는 크게 두 가지 이유가 있다"며 "첫째는 수출 시장의 다변화이고, 둘째는 수출 구조의 고도화"라고 설명했다. 이어 "이 두 가지 요인이 하반기에도 중국 수출 증가를 지속적으로 뒷받침할 것"으로 진단했다.

◆ AI·로봇 관련 핵심 산업 이벤트

1. WAIC 개최, '화웨이 Atlas 950 공개'

17~20일 2026년 세계인공지능대회(WAIC)가 상하이에서 개최된다.

이번 WAIC의 핵심 주제는 △중국산 AI 컴퓨팅 인프라 △범용 거대언어모델(LLM) 및 AI 에이전트 △휴머노이드·산업용 로봇 △자율주행 △AI 단말기 △AR 안경 △산업용 AI 등이다.

행사에서는 글로벌 최초 공개되는 대규모 AI 모델과 중국산 AI 칩, 체화형 AI(Embodied AI) 신제품 등이 대거 선보여질 예정이다.

한편, 이번 대회에서 중국 대표 IT기업 화웨이는 업계 최대 규모의 초대형 AI 컴퓨팅 노드인 'Atlas 950 SuperPoD' 실물을 처음으로 공개할 것으로 알려졌다.

공개된 자료에 따르면 화웨이 Atlas 950 SuperPoD(昇腾∙ASCEND 950 초노드)는 화웨이가 자체 개발한 '링취(靈衢∙UnifiedBus)' 고속 인터커넥트 프로토콜을 채택했다.

노드 간 연결 대역폭은 초당 16.3PB에 달해 엔비디아 NVL144 등 경쟁 솔루션을 크게 앞서는 것으로 평가된다. 또한 Atlas 950 SuperPoD는 전면 액체냉각(All Liquid Cooling) 데이터센터 초노드 구조를 적용했다.

2. 중국(서부) 국제 인공지능 로봇대회

15~17일 중국 청두(成都)시에서 '중국(서부) 국제 인공지능 및 체화지능 로봇 산업체인 대회·전시회'가 개최된다.

행사에서는 '서부 체화지능 산업 백서'와 청두·충칭 협력 정책이 발표될 예정이다.

또한 테슬라 휴머노이드 로봇 옵티머스(Optimus)의 현장 시연과 서부지역 납품 계획이 공개된다.

유비텍(優必選∙유비쉬안∙UBTECH 9880.HK)과 애지봇(智元∙즈위안∙AgiBot)의 로봇 양산 일정 관련 최신 내용도 발표될 예정이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 테슬라(TSLA.US), 유비텍(9880.HK)

3. AGI Summit SF 2026 개최

미국 샌프란시스코에서 열리는 'AGI Summit SF 2026'은 베이 지역 최대 규모 AI 행사 가운데 하나로, 7월 18일부터 19일까지 개최된다.

행사에는 1만5000명 이상의 참가자와 200명이 넘는 연사가 참석하며, 오픈AI(OpenAI), 앤트로픽(Anthropic), 구글 딥마인드(Google DeepMind) 등이 참가할 예정이다.

pxx17@newspim.com