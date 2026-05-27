한국앤컴퍼니, AI 에이전트로 기업 운영 혁신

구글 클라우드와 협력해 제조·연구개발 등 전 부문에 AI 활용 확대

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니그룹은 지난 26일 서울 양재 엘타워에서 열린 'Enterprise AI Seoul 2026'에서 AI 전환 혁신 방안을 발표했다고 27일 밝혔다.

그룹 지주사 한국앤컴퍼니의 김성진 CDO&CIO 전무는 "AI 기술은 이제 일부 업무의 효율화를 넘어 기업 운영 방식 자체를 재설계하는 단계로 진화하고 있다"며 AI 에이전트와 바이브 코딩이 기업의 업무 방식과 운영 구조를 변화시키고 있다고 설명했다.

지난 26일 개최된 'Enterprise AI Seoul 2026'에서 한국앤컴퍼니 디지털전략실 김성진 전무가 연사로 참여했다 [사진=한국앤컴퍼니]

한국앤컴퍼니그룹은 조현범 회장의 '데이터/AI 드리븐' 전략에 따라 디지털 혁신을 추진 중이다. 최근 구글 클라우드와 협력해 '제미나이 엔터프라이즈'를 도입했으며, 제조·연구개발·품질·영업·물류·업무지원 등 그룹 전 부문으로 AI 활용을 확대하고 있다.

그룹은 AI와 데이터를 활용해 의사결정의 속도와 정확도를 높이고, 임직원이 일상 업무에서 AI를 자연스럽게 활용할 수 있는 환경 조성에 주력하고 있다. 김 전무는 "글로벌 기술 파트너와의 협력을 바탕으로 AI를 실질적 업무 성과와 연결하고, 전사 AI 전환 실행 문화를 지속 확산해 나갈 것"이라고 말했다.

y2kid@newspim.com