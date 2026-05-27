현대차, 드론으로 산불 피해지역 복원 추진

아이오닉 기반 드론 스테이션으로 씨드볼 식재·산림 모니터링

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차가 산림청, 나무 심기 소셜벤처 트리플래닛과 함께 산불 피해지역 생태 복원에 나선다.

현대차는 지난 26일 국립산림과학원에서 산림청, 트리플래닛과 '산림피해 복구 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 27일 밝혔다. 올해부터 3년간 영남 산불 피해지역을 중심으로 산림 복원을 단계적으로 추진할 계획이다.

복원 사업의 핵심은 전기차 기반 드론 통합 솔루션인 '아이오닉 드론 스테이션'이다. 현대차는 아이오닉 5와 아이오닉 9을 기반으로 제작한 산림 특장차량을 활용해 씨드볼(황토와 함께 공 형태로 빚은 친환경 씨앗) 식재와 산림 모니터링을 진행한다. 차량 내부의 드론 관제 시스템으로 접근이 어려운 산림지역에 식재가 가능하며, V2L(Vehicle to Load) 기능을 통해 외부 전력 없이도 드론을 운용할 수 있다.

(사진 왼쪽부터) 현대차 전현철 사업개발&지속가능경영실장, 박은식 산림청장, 트리플래닛 김형수 대표 [사진=현대차]

현대차는 2023년 '아이오닉 5 모니터링 드론 스테이션'을 도입한 후 지난해 '아이오닉 9 씨드볼 드론 스테이션'을 추가했다. 이번 사업에서는 아이오닉 9 씨드볼 드론 스테이션으로 씨드볼 약 600kg(5000만립)을 안동·산청·울진 등 피해지역에 투하한다. 아이오닉 5 모니터링 드론 스테이션으로는 식재 후 산림 생장 과정을 모니터링하고 수목 생장 데이터를 수집하며 탄소 흡수량을 측정한다.

현대차는 산림청·트리플래닛과 ICT 기반 산림 관리, 스마트 산림 생태 복원, 밀원수림 조성 및 지역상생, K-산림기술 글로벌 확산, 산림분야 연구개발 등에서도 협력할 예정이다.

이 사업은 현대차가 2016년부터 운영 중인 친환경 사회공헌 프로젝트 '아이오닉 포레스트'의 일환이다. 아이오닉 포레스트는 인천 수도권 매립지에 미세먼지 방지 숲을 조성하는 사업으로 시작했으며, 브라질·인도·베트남·미국·멕시코·캐나다 등에서도 프로젝트를 전개하고 있다. 현대차는 현재까지 약 200만 그루의 나무를 식재했다.

y2kid@newspim.com