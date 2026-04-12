'역대급 폭염 온다'…삼성전자, 에어컨 라인 조기 풀가동

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2월부터 광주라인 풀가동 돌입

AI 신제품 앞세워 여름 선점

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 역대급 무더위 예보와 2026년형 인공지능(AI) 신제품 인기에 대응해 에어컨 생산라인을 조기 풀가동하며 여름 성수기 시장 선점에 나섰다.

삼성전자는 광주사업장의 에어컨 생산라인을 지난 2월부터 풀가동하고 있다고 12일 밝혔다.

삼성전자가 다가오는 더위로 급증하는 에어컨 수요에 신속히 대응하기 위해 에어컨 생산라인을 풀가동 했다. [사진=삼성전자]

앞서 삼성전자는 지난달 '에어컨 사전점검' 서비스를 선제적으로 실시하며 역대급 더위에 대비한 고객 지원도 강화했다.

올해 신제품은 대규모 언어 모델(LLM)과 생성형 AI 서비스 '퍼플렉시티'를 결합한 진화된 '빅스비'를 적용해 기술 리더십을 공고히 했다. 사용자는 특정 명령어 없이 일상적인 대화만으로 기기를 제어할 수 있으며, 궁금증에 대한 답변을 제공받는 '오픈 Q&A' 기능도 사용 가능하다.

특히 업그레이드된 AI 기능 중 '자동화 설정'을 통해 "비가 오면 에어컨으로 제습해줘"와 같이 날씨 조건에 맞춘 기기 제어가 가능해졌다. 이와 함께 사용자 위치와 공간 구조를 반영하는 'AI·모션 바람' 기능도 새롭게 적용됐다. 스탠드형은 6종, 벽걸이형은 상하 바람을 더한 7가지 바람을 제공해 실내를 고르게 냉방한다.

디자인 면에서는 스탠드형 '비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로'에 슬림한 바디와 풀 메탈 패널을 적용했으며, 벽걸이형은 심플한 그리드 디자인을 채택했다. 이외에도 갤럭시 워치와 연동한 '웨어러블 굿슬립' 기능으로 수면 상태에 맞춘 맞춤형 냉방을 지원한다.

삼성전자는 4월 한 달간 무풍에어컨 10주년 기념 프로모션을 진행한다. 2026년형 신제품을 비롯해 비스포크 AI 무풍 클래식, 창문형 에어컨 구매 고객을 대상으로 할인 및 캐시백 혜택을 제공할 계획이다.

aykim@newspim.com