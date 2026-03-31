삼성전자, AI 가전 '빅스비' 고도화…LLM·퍼플렉시티 결합

2026년형 냉장고·세탁기 등 신제품 적용

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 대규모 언어 모델(LLM)과 생성형 인공지능(AI) 서비스 '퍼플렉시티'를 결합해 자연스러운 대화와 상황 추론이 가능한 진화된 '빅스비'를 AI 가전에 적용했다. 이번 업데이트를 통해 사용자는 특정 명령어 없이도 일상적인 대화만으로 가전 기기를 제어하고, 일상생활의 궁금증에 대한 답변을 제공받는 '오픈 Q&A' 기능을 사용할 수 있게 됐다.

31일 삼성전자에 따르면 업그레이드된 AI 기능은 2026년형 패밀리허브 냉장고를 비롯해 에어컨, 로봇청소기, 정수기, 7형 스크린 탑재 세탁 가전 등 신제품 라인업에 탑재됐다.

패밀리허브 모드변경 이미지. [사진=삼성전자]

고도화된 빅스비는 사용자의 발화 정보와 이전 대화의 문맥을 파악해 적합한 반응을 제공한다. 사용자가 냉장고에 "소고기와 고등어 넣었으니까 모드 좀 바꿔줘"라고 말하면 자동으로 '육류/생선 모드'가 설정되며, "위스키 마실 건데 얼음 좀 만들어줘"라는 요청에는 '위스키 볼 아이스' 기능이 실행된다.

가전제품의 '자동화 설정' 기능도 강화됐다. 사용자가 "세탁이 종료되면 바닥 청소 좀 해줘"라고 명령하면 세탁 종료 후 로봇청소기가 작동하며, "비가 오면 에어컨으로 제습해줘"와 같이 날씨 조건에 맞춘 기기 제어도 가능하다.

얼음정수기 '제품 Q&A' 이미지. [사진=삼성전자]

기기 관리 및 문제 해결을 지원하는 '기기 Q&A' 기능은 음성과 동영상 가이드를 함께 제공한다. 로봇청소기 리셋이나 정수기 세척 방법 등을 질문하면 스크린을 통해 관련 안내 영상을 확인할 수 있다. 또한 "전기료 줄이는 방법"을 물으면 'AI 절약모드' 설정을 제안하는 등 에너지 절감 방안도 제시한다.

삼성전자는 생성형 AI 서비스 퍼플렉시티와 결합한 '오픈 Q&A'를 통해 가전 사용 외 일상적인 질문에 대한 답변 서비스도 지원한다. 사용자는 AI 가전을 통해 봄 나들이 장소 추천, 제철 음식 제안, 식재료 보관 방법 등 다양한 정보를 실시간으로 확인할 수 있다.

김용재 삼성전자 DA사업부 부사장은 "삼성전자 빅스비는 사용자와 자연스럽게 대화하면서 각 제품을 편리하게 이용할 수 있도록 진화를 거듭하고 있다"며 "삼성의 AI 가전이 집안의 동반자로 역할을 할 수 있도록 빅스비와 소프트웨어 기능을 더욱 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.

aykim@newspim.com