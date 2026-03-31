[속보] 李대통령 "필요하면 헌법상 긴급재정경제명령 활용"

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 31일 중동 전쟁으로 촉발된 경제 위기와 관련해 "긴급할 경우에는 헌법이 정한 긴급재정명령을 활용할 수 있다"면서 "필요하면 입법도 하고, 우리가 가진 권한이나 역량을 최대치로 발휘하도록 노력해야 한다"고 주문했다.
이 대통령은 이날 청와대 본관에서 13회 국무회의를 주재하며 이같이 말했다.
이 대통령은 "중동 전쟁 여파로 세계 경제에 비상등이 켜졌다"면서 "경제협력개발기구(OECD)는 올해 주요 국가 경제 성장률 전망을 일제히 하향조정했다. 2분기 유가가 135달러까지 치솟을 수 있다고 경고했다"고 설명했다.
이 대통령은 "대외 의존도가 높고 중동 에너지 수급 비중이 큰 한국 입장에서는 치밀한 비상대책이 필요하다"면서 "대응책을 고민할 때 일반적으로 보면 기존 관행이나 통상적 절차에 계속 의지하는 경향이 있는데 더 능동적으로, 적극적으로 대응할 필요가 있다"고 주문했다.
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