서울시, '한강역사탐방' 참여자 모집…16개 코스 해설사 동행

AI 핵심 요약beta
- 서울시 미래한강본부가 10일 한강역사탐방 참여자를 모집했다.
- 전문 해설사와 16개 코스로 한강 역사·문화를 2시간 도보 탐방한다.
- 오전9시 누리집 선착순 접수하며 스탬프 인증제와 찾아가는 교실도 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시 미래한강본부는 '한강역사탐방' 참여자를 모집한다고 10일 밝혔다.
한강역사탐방은 전문 해설사와 함께 한강의 역사와 문화를 체험하는 도보 탐방 프로그램으로, 총 16개(한강 북쪽 8개·남쪽 8개) 역사·문화·지리 코스로 구성됐다. 한강 나루터와 명승지를 중심으로 역사·문화·인물에 대한 해설을 들을 수 있다. 4월20일부터 11월15일까지 오전 10~12시, 오후 2~4시 1일 2회 진행된다.
주요 코스는 ▲2025년 신설돼 이촌한강공원을 세심하게 조망할 수 있는 '서빙고길' ▲봄꽃 가득한 잠실과 석촌호수가 어우러진 '송파나루길' ▲사육신공원과 효사정을 중심으로 유교적 가치와 애국충정을 되새기는 '노들나루길' ▲조선의 대표 포구로서 마포의 생활사를 살펴보는 '마포나루길' ▲외국 문화 유입과 격변기의 흔적을 따라가는 '양화나루길' 등이다.
각 코스는 2시간 내외 운영되며, 대부분 평지를 걷고 쉬운 해설을 제공해 초보자도 부담 없이 즐길 수 있다. 지난해 큰 호응을 얻은 '스탬프 인증제'는 올해도 운영한다.
회차별 최소 5명 이상, 최대 15명까지 참여할 수 있다. 외국인과 장애인 신청자는 한 명만 신청한 경우에도 운영된다. 또한 16인 이상의 단체도 관광일 1개월 전까지 신청하면 참여가 가능하다.
16인 이상의 기관·학교·동호회 등 단체 및 외국인 신청 시에는 해설 통역 관련 사전 협의가 필요하고 장애인의 경우, 보호자 또는 보조 인력이 필수로 동반해야 한다.
참여 접수는 이날 오전 9시부터 한강이야기여행 누리집을 통해 선착순으로 진행된다. 참여 희망일 5일 전까지 신청하면 된다. 외국인, 장애인, 단체 참여자도 누리집을 통해 신청할 수 있다. 폭염대응기간(6~9월)은 1일 1회 오전(10~12시)에만 운영한다.
한강공원에 방문하기 힘든 장애인, 시니어(65세 이상)를 위해 '찾아가는 한강역사교실'도 운영한다.
박진영 미래한강본부장은 "한강역사탐방은 한강을 따라 걸으며 건강과 여가, 역사문화 체험을 함께 누릴 수 있는 서울의 대표 시민 프로그램"이라며 "올해도 스탬프 인증제를 연속 운영해 시민 참여를 넓히고, 코스별 완주의 즐거움까지 더해 일상 속 특별한 경험을 선사하겠다"고 전했다.
100wins@newspim.com