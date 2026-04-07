한강 자연형 호안 복원율 90%…서울시 "2028년까지 전 구간 복원"

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 7일 한강 자연형 호안 복원 사업의 복원율이 90%를 넘었다고 밝혔다.
- 2007년 시작한 복원 사업으로 한강 생물종이 1608종에서 2062종으로 늘었다.
- 서울시는 2028년까지 전 구간 복원을 목표로 잠원·망원 등 미복원 구간을 추진할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 한강 자연형 호안 복원 시작 20여년 만에 복원율이 90%를 넘어섰다고 7일 밝혔다.
자연형 호안 복원은 한강 변의 콘크리트를 걷고 흙과 모래, 수생식물을 심는 작업이다. 지난 2007년 서울시는 한강르네상스 사업을 통해 자연형 호안을 복원하기 시작했다.
복원 작업 결과 한강 생물종은 2007년 1608종에서 2022년 2062종으로 늘었다. 멸종위기야생생물Ⅰ급이자 천연기념물인 수달, 멸종위기야생생물Ⅱ급인 삵·맹꽁이 등 서식이 확인되기도 했다.
서울시에 따르면 이번 달 반포한강공원 구간(한강대교~여의샛강 합류부) 1.0㎞ 구간 자연형 호안 복원이 완료돼 한강 전체 복원 대상 구간 총 57.1㎞ 중 52.2㎞를 마쳐 자연형 호안 총 91.4%를 복원(2026년 4월 기준)했다.
기존의 콘크리트 제방이 자연형 호안으로 복원된 이후, 수생식물 줄기와 뿌리 사이로 어류 산란 공간 등이 충분히 확보되며 조류 유입확대, 수달 등 포유동물 이동 및 은신처 확보에도 도움을 줘 한강 자연성이 크게 회복됐다.
특히 1997년 조성된 국내 최초 생태공원 여의도 샛강생태공원은 2010년 자연형 호안 조성, 연못·습지 등 생물서식처 정비 등을 통해 천연기념물인 수달․새매, 무당새 등 동물 43종과 은사시나무 등 식물 106종이 서식하는 하천 숲으로 자리매김했다.
서울시는 잠원(1.5㎞), 망원(3.4㎞) 등 오는 2028년까지 전 구간 복원을 목표로 계속 추진할 예정이다.
박진영 미래한강본부장은 "콘크리트가 있던 자리에 모래톱을 깔고 식물을 심기 시작한 지 20년 만에 한강은 생명의 보고로 다시 태어났다"며 "한강이 생물종다양성을 폭넓게 확보할 수 있도록 생태복원 사업을 지속하는 한편 시민이 그 변화를 체감할 수 있도록 참여형 생태체험 프로그램도 확충해 나갈 것"이라고 말했다.
100wins@newspim.com