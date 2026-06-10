금감원, 보험업계 외환리스크 점검…"달러보험 환테크 오인 없어야"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외환 변동성 확대에 14개 보험사 CFO 긴급 소집

해외 대체투자 부실 대비 손실흡수능력 확보 주문

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 금융감독원이 외환시장 변동성 확대에 대응해 보험업계에 환투기성 외화 포지션 확대를 자제하고 해외 대체투자 부실에 대비한 리스크 관리를 당부했다. 최근 환율 변동성이 커진 가운데 달러보험이 단기 '환테크' 상품으로 오인되지 않도록 소비자 보호에도 만전을 기할 것을 주문했다.

금감원은 10일 오후 서울 생명보험교육문화회관에서 서영일 보험담당 부원장보 주재로 주요 생·손보사 14개사 재무담당임원(CFO)과 보험협회 관계자가 참석한 가운데 외환시장 관련 보험권 긴급 간담회를 개최했다.

[사진=뉴스핌DB]

이번 간담회는 최근 환율 변동성 확대 등으로 금융시장 불확실성이 커진 가운데 보험권의 잠재 리스크 요인을 점검하고 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다.

서 부원장보는 외화 포지션 관리와 환헤지 만기 분산, 달러보험 판매 관리 등 외환시장 변동성 확대에 대비한 리스크 관리 강화를 주문했다. 이어 "해외 신규투자는 보험회사의 건전성 및 유동성에 미치는 영향을 종합적으로 고려해 추진할 필요가 있다"며 "환율 추가 상승 기대감에 기반한 무분별한 환투기성 외화 포지션 확대는 억제해야 한다"고 말했다.

이날 간담회에서는 환헤지 파생상품의 만기가 특정 시점에 집중될 경우 환율 변동성을 높이거나 차환리스크가 발생할 수 있으므로 만기분산을 유도해야 한다는 점이 짚어졌다. 아울러 해외 사모대출펀드 등 대체 지표는 글로벌 시장 경색 시 자산 부실 등이 우려되므로 충분한 손실흡수능력을 확보해야 한다는 내용도 다뤄졌다.

최근 달러보험 판매 흐름과 관련한 소비자 보호 필요성도 언급됐다. 금감원에 따르면 올해 1~3월 월평균 2335억 원이었던 달러보험 초회보험료는 4월 1528억원, 5월 1124억원으로 감소했으나, 환율 변동성 확대에 따른 불완전판매 우려는 지속되는 상황이다.

서 부원장보는 "소비자가 달러보험을 '환테크' 상품으로 오인하지 않도록 환율 변동 위험 등에 대한 안내를 철저히 해야 한다"며 "상품 가입 시 적합성 원칙 준수 여부도 엄격히 관리해야 한다"고 당부했다.

금감원은 향후 시장 변동성이 확대될 경우 보험사별 외환리스크 관리 현황을 점검하고 외화 유동성 등을 중심으로 스트레스테스트를 실시할 계획이다.

eoyn2@newspim.com