금감원, 환율 급등에 은행권 소집..."투기적 거래 경계해야"

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외화예금 유치 경쟁 자제 요구

외환포지션 관리 주기도 단축

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 금융감독원이 최근 원화 약세와 외환시장 변동성 확대에 대응해 은행권을 소집하고 시장 안정화 조치를 점검했다. 외화예금 유치 경쟁과 투기적 거래를 자제하고 내부통제를 강화하라는 주문이 핵심이다.

금감원은 9일 김성욱 은행·중소금융 부원장 주재로 주요 시중은행과 외국계 은행 지점 임원들이 참석한 '외환시장 안정화 관련 간담회'를 개최했다. 이번 회의는 전날 관계기관 합동 회의에 이어 최근 외환 및 외화자금 시장 상황을 점검하고 대응 방향을 구체화하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 9일 코스피 지수가 전 거래일보다 213.35포인트(2.85%) 오른 7697.76에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 26.30포인트(2.89%) 오른 937.69에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간거래 종가보다 5.6원 내린 1529.4원에 출발했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.06.09 kunjoo@newspim.com

이날 회의에는 KB국민·신한·하나·우리·NH농협·SC은행을 비롯해 스테이트스트리트은행, HSBC 등 외은지점 관계자들이 참석했다.

금감원은 우선 외화예금과 관련해 과도한 마케팅 경쟁을 자제할 것을 강조했다. 환율 변동성이 큰 상황에서 무리한 달러예금 유치가 소비자 피해로 이어질 수 있는 만큼, 환차손 가능성 등에 대한 충분한 안내가 필요하다는 판단이다.

외환거래 측면에서는 환율 상승을 부추길 수 있는 투기적 거래를 경계해야 한다고 지적했다. 특히 역외 차액결제선물환(NDF) 거래가 시장 변동성을 확대시키지 않도록 은행권의 협조를 요청했다. 시장 교란 행위에 대해서는 엄정 대응 방침도 재확인했다.

리스크 관리도 한층 강화된다. 주요 은행의 외국환 포지션 점검 주기를 기존 월 단위에서 주간 또는 일 단위로 단축해 한시적으로 관리 강도를 높이기로 했다.

외화 유동성 관리와 관련해서는 고도화 스트레스테스트 적용 유예 기간을 이달에서 연말까지로 연장하되, 각 은행의 자체 관리 책임을 강화하도록 했다.

금감원은 향후 한국은행과 공동 점검을 통해 투기적 거래나 시장 질서 훼손 행위 여부를 점검할 계획이다. 위법 행위가 확인될 경우 관련 법령에 따라 형사 처벌 등 조치가 이뤄질 수 있다.

peterbreak22@newspim.com