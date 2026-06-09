환율 1550원대 출렁…중소형 보험사, 환헤지·K-ICS 부담 커진다

원·달러 100원 상승 시 K-ICS 평균 1%포인트 ↓

농협·교보생명 민감도 높아…손보사는 1%포인트 안팎

헤지 만기 짧은 중소형사 차환·유동성 부담

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 달러/원 환율이 1550원대까지 치솟으면서 보험사들의 환헤지 비용과 자본건전성 관리 부담이 다시 커지고 있다. 새 국제회계기준(IFRS17)과 지급여력(K-ICS·킥스)비율 제도 도입 이후 미국 국채 등 외화채권 투자를 늘려온 가운데, 고환율이 장기화하면 중소형사를 중심으로 환헤지 차환 비용과 유동성 압박이 커질 수 있다는 우려가 나온다.

9일 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전거래일 대비 5.6원 내린 달러당 1529.4원에 개장했다. 전날 환율은 1555.2원에 출발해 시초가 기준 글로벌 금융위기 당시인 2009년 3월 6일 1590원 이후 최고 수준을 기록한 뒤, 외환당국의 구두 개입 경계감에 하락 전환해 달러당 1535.0원에 거래를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 8일 오후 코스피가 전장 종가보다 676.18 포인트(8.29%) 하락하며 7484.41로, 코스닥은 91.05 포인트(9.08%) 하락한 911.93으로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 2.40원 하락한 1536.70원에 주간거래를 마감했다. 2026.06.08 yeawon2@newspim.com

보험업계가 고환율을 예의주시하는 것은 그동안 외화증권 투자가 꾸준히 늘어 환율 변동에 따른 비용 부담도 커졌기 때문이다. 2025년 말 기준 삼성생명의 외화증권 잔액은 29조3854억원으로 전년보다 6.7% 증가했다. 교보생명은 19조5382억원, 한화생명은 16조5136억원으로 각각 13.2%, 16.4% 늘었다. 신한라이프도 5조956억원으로 18.7% 증가했다.

보험사들이 외화채권을 늘린 배경에는 장기 보험부채 관리가 있다. 보험사들은 20~30년 이상 장기 보험부채에 맞춰 초장기 자산을 확보해야 하지만, 국내 채권시장만으로는 장기물을 충분히 담기 어렵다. 이 때문에 미국 국채 등 해외 장기채 투자가 꾸준히 확대돼 왔다.

하지만 환율이 급등하면서 외화채권 확대에 따른 비용 부담도 함께 부각되고 있다. 보험사들은 외화유가증권 대부분을 통화스와프와 선도계약 등으로 환헤지하고 있어 환율 급등이 곧바로 손실로 이어지지는 않는다. 다만 외화자산의 만기는 장기인 반면 이를 헤지하기 위한 파생상품 계약 만기는 대체로 1년 미만인 경우가 많아, 만기가 돌아오는 계약을 높은 환율 수준에서 다시 체결할 경우 비용 부담이 커질 수 있다. 특히 환율 상승 국면에서는 원화·외화 금리차와 베이시스가 확대되면서 헤지 비용이 늘어나는 경향이 있어, 고환율이 장기화하면 해외자산 운용수익률과 단기 투자손익에 부담으로 작용할 수 있다.

환헤지 비용 부담은 과거에도 보험사의 해외투자 전략을 제약한 변수였다. 한미 금리차와 환율 변동성이 커졌던 국면마다 생보사들은 외화유가증권 신규 매입을 줄이거나 보유 자산 처분을 검토했다. 고환율이 장기화하면 이번에도 해외채권 투자 속도 조절과 헤지 만기 구조 재점검이 불가피할 수 있다는 관측이 나온다.

환율 상승은 K-ICS 비율에도 하방 압력으로 작용한다. 외화자산의 원화 환산액이 커지면 외환리스크액이 증가하고, 이에 따라 보험사가 쌓아야 하는 요구자본도 늘어나기 때문이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 보험사별 환율 상승 따른 킥스 비율 민감도 [그래픽=한국신용평가] 2026.03.31 yunyun@newspim.com

한국신용평가가 지난해 6월 기준 KIS 커버리지 보험사를 대상으로 분석한 결과, 환율이 100원 상승할 경우 보험사 K-ICS 비율은 평균 약 1%포인트 하락하는 것으로 나타났다. 하락 폭만 보면 업권 전반에 미치는 영향은 제한적이지만, 회사별 외화자산 규모와 자본여력에 따라 민감도는 차이를 보였다.

회사별로는 생명보험사 중 농협생명의 환율 민감도가 가장 크게 나타났다. 환율이 100원 오를 경우 농협생명의 K-ICS 비율 하락 폭은 약 5%포인트대로 추정됐다. 이어 교보생명이 약 2%포인트대 하락으로 상대적으로 민감도가 높았고, 삼성생명·신한라이프·KB라이프·미래에셋생명 등도 1%포인트 안팎의 하방 압력을 받는 것으로 분석됐다. 한화생명과 흥국생명, ABL생명, KDB생명, DB생명 등은 하락 폭이 상대적으로 제한적이었다.

손해보험사들의 환율 민감도는 생보사보다 전반적으로 낮은 수준으로 나타났다. DB손해보험, 현대해상, 메리츠화재, KB손해보험, 한화손해보험, 흥국화재, 롯데손해보험, 하나손해보험 등은 환율 100원 상승 시 K-ICS 비율 하락 폭이 1%포인트 안팎에 그쳤다. 다만 하락 폭 자체가 크지 않더라도 자본여력이 낮거나 환헤지 만기가 짧은 회사는 고환율 장기화 국면에서 부담이 커질 수 있다는 지적이 나온다.

나이스신용평가도 환율 상승 시 K-ICS 비율 하락 폭을 생보사 평균 1.7%포인트, 손보사 평균 0.6%포인트 수준으로 분석했다. 업권 전체로 보면 자본비율 충격은 제한적이지만, 회사별 외화자산 규모와 환헤지 구조, 자본여력에 따라 영향은 차별화될 수 있다는 의미다.

특히 중소형 보험사는 고환율 장기화에 따른 부담이 상대적으로 크다. 대형사는 만기가 긴 통화스와프 계약을 활용해 환율 변동 충격을 분산할 수 있지만, 중소형사는 1년 이하 단기 환헤지 계약 의존도가 상대적으로 높다. 환율과 금리 변동성이 동시에 확대되면 만기 도래 때마다 금리차와 스프레드 비용이 반영돼 수익성 부담이 빠르게 커질 수 있다.

유동성 관리도 변수다. 환율 변동성이 커지면 외화 파생상품 거래 과정에서 추가 담보 요구가 발생할 수 있다. 대형사는 외화 유동성 관리 체계와 자본 여력이 상대적으로 충분하지만, 중소형사는 환헤지 비용 증가와 K-ICS 방어, 원화 유동성 확보 부담이 한꺼번에 나타날 수 있다.

다만 업권 전반의 충격이 과거보다 크지는 않을 것이라는 평가도 있다. 보험사들이 해외 대체투자 손실 이후 외화유가증권 비중을 줄이면서 운용자산 내 비중이 평균 10% 안팎에 그치고 있어서다. 결국 관건은 환율 수준 자체보다 고환율이 얼마나 오래 이어지느냐와 회사별 헤지 만기 구조라는 분석이다.

보험업계 관계자는 "환율 상승으로 외화자산의 원화 환산 가치는 커질 수 있지만, 보험사로서는 평가상 이익보다 환율 변동 리스크를 줄이는 데 무게를 둘 수밖에 없다"며 "특히 헤지 만기가 짧은 중소형사는 고환율이 길어질수록 차환 비용과 유동성 부담을 더 크게 볼 수밖에 없다"고 말했다.

yunyun@newspim.com