[美·日 금리 폭주] 국고채 10년물 입찰 '사상 첫 가격 균열'…보험사가 손 뗀다

10년물 입찰서 사상 첫 '선매출 스플릿'…응찰률도 역대 최저치 추락

보험사들 '본드포워드 언와인딩' 나서...본질은 '초장기채 수요 구조 변화'

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 국고채 10년물 입찰에서 사상 처음으로 선매출 스플릿이 발생했다. 응찰률도 역대 최저 수준까지 떨어지면서 국내 채권시장의 가격 기준점과 수요 기반이 동시에 흔들렸다는 평가가 나온다.

스플릿은 국고채 입찰에서 낙찰 금리가 하나의 기준으로 모이지 않고 여러 금리대로 갈라지는 현상이다. 쉽게 말해 채권을 사려는 기관들 사이에서 "이 금리면 살 수 있다"는 가격 기준이 엇갈렸다는 뜻이다.

가장 큰 원인으로 미국과 일본발 금리 쇼크가 국내 시장을 덮치자 과거 금리 상승기마다 장기채를 매수하던 보험사 수요마저 약해지면서 시장 충격을 예전처럼 흡수하지 못했다는 분석이다. 시장에서는 이번 사태를 보험사의 장기채 수급 구조 변화가 본격화하는 신호로 보고 있다.



◆ 사상 첫 선매출 스플릿…가격 혼란 10년물 입찰

20일 금융권에 따르면 기획재정부가 지난 18일 실시한 국고채 10년물 입찰에서 선매출과 지표물 모두 스플릿이 발생했다. 선매출 스플릿은 2015년 선매출 제도 도입 이후 처음이며, 지표물 스플릿은 지난해 11월 이후 약 6개월 만이다.

1조6000억원 규모 선매출 입찰에서 최저낙찰금리는 4.235%, 최고낙찰금리는 4.275%를 기록했다. 가중평균 낙찰금리는 4.273%였으며 최저·최고 낙찰금리 차이는 4bp(1bp=0.01%포인트) 수준이었다.

스플릿은 단순히 금리가 높게 형성됐다는 의미가 아니다. 입찰 참여 기관들 사이에서 적정 금리 수준에 대한 합의가 깨졌다는 신호다. 통상 응찰 금리는 좁은 범위 안에서 형성되지만, 스플릿이 발생했다는 것은 시장 참가자들이 공통된 가격 기준을 잃었다는 의미로 해석된다.

응찰률도 눈에 띄게 낮았다. 선매출 응찰률은 213.9%로 제도 도입 이후 최저 수준을 기록했고, 지표물 응찰률도 209.5%로 2009년 12월 이후 약 16년 5개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 가격 기준이 흔들린 데 이어 입찰 수요까지 급격히 얼어붙은 셈이다.

국고채 장기물 금리도 일제히 급등했다. 국고30년물은 장중 4.235%까지 치솟으며 두 자릿수(bp) 상승폭을 기록했고, 국고50년물도 4.040%까지 오르며 4%대에 진입했다. 장 마감 기준 국고10년물은 전일 대비 2.2bp 오른 4.239%, 국고30년물은 6.5bp 오른 4.196%, 국고50년물은 6.3bp 상승한 4.040%를 기록했다.

국고10년물과 한국은행 기준금리 간 격차는 173.9bp까지 벌어지며 약 3년 7개월 만 최대치를 기록했다. 국고10년물과 3년물 간 금리차 역시 48.2bp로 3개월 만에 최고 수준을 나타냈다.



◆ 美·日 금리 쇼크에 본드포워드 우려까지 확산



배경에는 글로벌 채권시장의 동반 약세가 자리했다. 지난 18일 일본 국채 10년물은 장중 2.80%까지 오르며 약 29년 반 만에 최고 수준을 기록했고, 미국 30년물 금리는 5%를 돌파했다. 미국 10년물도 장중 4.6%선을 넘어섰다.

[AI 일러스트=박가연 인턴기자 = 2026.05.19 eoyn2@newspim.com

이번 채권 금리 급등 과정에서 시장은 먼저 보험사의 본드포워드 언와인딩(계약 축소) 가능성에 주목했다. 본드포워드는 보험사가 미래 특정 시점에 초장기 국채를 매수하기로 증권사와 체결하는 선도계약이다. 보험사들은 자산과 부채의 만기를 맞추기 위해 이 계약을 활용해 왔다.

보험사가 이 계약을 축소하거나 철회하면 장기채를 보유하고 있던 증권사가 관련 물량을 시장에 내놓으면서 금리 상승 압력을 키울 수 있다. 최근 금리 급등 국면에서 본드포워드 언와인딩 우려가 장기물 시장의 불안을 키운 배경이다.

시장이 이 움직임에 민감하게 반응한 것은 그간 누적된 본드포워드 포지션 규모가 크기 때문이다. 보험연구원에 따르면 본드포워드 거래 잔액은 지난해 말 기준 생명보험사 56조원, 손해보험사 32조원 규모에 달한다. 생보사 기준으로만 2020년(4조원) 대비 5년 만에 14배 급증한 수치다. 이처럼 역대 최대 수준으로 쌓여 있던 잔액이 올해 들어 금리 충격이 발생하자 시장의 잠재적 매물 압박 리스크로 부각된 것이다.

다만 채권업계에서는 이번 사태의 본질을 특정 계약의 언와인딩이라는 단기 현상보다 보험사의 장기채 수요 기반 약화에서 찾고 있다. 증권가의 한 채권 연구원은 "보험사의 투매로 금리가 오른 게 아니라, 대외 충격 등으로 금리가 오르는 과정에서 체력이 약해진 보험사들이 언와인딩 등으로 대응한 것"이라며 "결국 수요가 얇아진 상황에서 금리 충격이 발생한 것이 핵심"이라고 진단했다.

◆ 초장기채 시장 하단 지지기반 보험사 수요 약화



시장 전문가들은 이번 움직임의 원인을 개별 포지션 변화가 아닌 보험사의 초장기채 수요 구조 변화에서 찾고 있다. 과거처럼 초장기채 물량을 든든하게 받아주던 보험사의 매수 기반이 약해지면서, 글로벌 금리 충격에 대한 채권시장 전반의 완충력이 예전보다 크게 저하됐다는 분석이다.

이 같은 수요 공백이 시장 충격으로 이어진 것은 보험사가 국내 초장기채 시장에서 차지하는 비중이 그만큼 크기 때문이다. 보험사는 새 회계기준(IFRS17) 도입 이후 국내 초장기 국고채의 핵심 매수 주체였다. 보험부채를 시가평가하는 구조가 도입되면서 보험사들은 수십 년 만기 보험부채에 맞춰 자산 듀레이션을 늘릴 필요성이 커졌고, 이에 따라 30년물·50년물 수요가 빠르게 증가했다.



과거 금리 상승기에는 보험사가 저가매수에 나서며 시장 충격을 흡수하는 완충재 역할을 해왔다. 그러나 최근 이 구조 변화는 수치로도 확인된다. 지난 4월 보험사의 잔존만기 30년 이상 국채 순매수 규모는 5981억원에 그쳤다. 올해 1분기 월평균인 1조 3000억~2조 4000억원과 비교하면 크게 줄어든 수치다.

보험사 전체 채권 듀레이션도 지난해 9월 말 12.5년에서 올해 5월 초 11.4년으로 줄었다. 일부 보험사에서는 자산 듀레이션이 부채 듀레이션을 웃도는 '갭 양전' 현상까지 나타났다. 보험사들이 초장기채를 예전만큼 적극적으로 사지 않고 있다는 방증이다.

채권시장에서는 이번 10년물 입찰 부진이 단순한 일회성 이벤트에 그치지 않을 수 있다는 우려도 나온다. 글로벌 장기금리가 높은 수준을 유지하는 가운데 보험사의 초장기채 매수 여력이 약해질 경우 국고채 장기물 수급 불안이 반복될 수 있어서다.

시장 관계자는 "그동안 장기채 시장은 보험사 수요가 하단을 받쳐준다는 믿음이 있었다"며 "이번 입찰은 그 믿음이 예전만큼 강하지 않다는 점을 확인시킨 사건"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com