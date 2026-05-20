전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.20 (수)
KYD 디데이
증권·금융 보험

속보

더보기

[美·日 금리 폭주] 국고채 10년물 입찰 '사상 첫 가격 균열'…보험사가 손 뗀다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 기획재정부가 18일 실시한 국고채 10년물 입찰에서 사상 첫 선매출 스플릿과 최저 수준 응찰률이 나타났다.
  • 미·일 금리 쇼크와 본드포워드 언와인딩 우려 속에 보험사 장기채 매수세가 약해지며 국고 장기물 금리가 급등했다.
  • IFRS17 도입 이후 초장기채 핵심 매수 주체였던 보험사의 수요·듀레이션이 축소되며 국고 장기물 수급 불안 장기화 우려가 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10년물 입찰서 사상 첫 '선매출 스플릿'…응찰률도 역대 최저치 추락
보험사들 '본드포워드 언와인딩' 나서...본질은 '초장기채 수요 구조 변화'

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 국고채 10년물 입찰에서 사상 처음으로 선매출 스플릿이 발생했다. 응찰률도 역대 최저 수준까지 떨어지면서 국내 채권시장의 가격 기준점과 수요 기반이 동시에 흔들렸다는 평가가 나온다.

스플릿은 국고채 입찰에서 낙찰 금리가 하나의 기준으로 모이지 않고 여러 금리대로 갈라지는 현상이다. 쉽게 말해 채권을 사려는 기관들 사이에서 "이 금리면 살 수 있다"는 가격 기준이 엇갈렸다는 뜻이다.

가장 큰 원인으로 미국과 일본발 금리 쇼크가 국내 시장을 덮치자 과거 금리 상승기마다 장기채를 매수하던 보험사 수요마저 약해지면서 시장 충격을 예전처럼 흡수하지 못했다는 분석이다. 시장에서는 이번 사태를 보험사의 장기채 수급 구조 변화가 본격화하는 신호로 보고 있다.

◆ 사상 첫 선매출 스플릿…가격 혼란 10년물 입찰 

20일 금융권에 따르면 기획재정부가 지난 18일 실시한 국고채 10년물 입찰에서 선매출과 지표물 모두 스플릿이 발생했다. 선매출 스플릿은 2015년 선매출 제도 도입 이후 처음이며, 지표물 스플릿은 지난해 11월 이후 약 6개월 만이다. 

1조6000억원 규모 선매출 입찰에서 최저낙찰금리는 4.235%, 최고낙찰금리는 4.275%를 기록했다. 가중평균 낙찰금리는 4.273%였으며 최저·최고 낙찰금리 차이는 4bp(1bp=0.01%포인트) 수준이었다.

스플릿은 단순히 금리가 높게 형성됐다는 의미가 아니다. 입찰 참여 기관들 사이에서 적정 금리 수준에 대한 합의가 깨졌다는 신호다. 통상 응찰 금리는 좁은 범위 안에서 형성되지만, 스플릿이 발생했다는 것은 시장 참가자들이 공통된 가격 기준을 잃었다는 의미로 해석된다. 

응찰률도 눈에 띄게 낮았다. 선매출 응찰률은 213.9%로 제도 도입 이후 최저 수준을 기록했고, 지표물 응찰률도 209.5%로 2009년 12월 이후 약 16년 5개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 가격 기준이 흔들린 데 이어 입찰 수요까지 급격히 얼어붙은 셈이다. 

국고채 장기물 금리도 일제히 급등했다. 국고30년물은 장중 4.235%까지 치솟으며 두 자릿수(bp) 상승폭을 기록했고, 국고50년물도 4.040%까지 오르며 4%대에 진입했다. 장 마감 기준 국고10년물은 전일 대비 2.2bp 오른 4.239%, 국고30년물은 6.5bp 오른 4.196%, 국고50년물은 6.3bp 상승한 4.040%를 기록했다.

국고10년물과 한국은행 기준금리 간 격차는 173.9bp까지 벌어지며 약 3년 7개월 만 최대치를 기록했다. 국고10년물과 3년물 간 금리차 역시 48.2bp로 3개월 만에 최고 수준을 나타냈다.

◆ 美·日 금리 쇼크에 본드포워드 우려까지 확산

배경에는 글로벌 채권시장의 동반 약세가 자리했다. 지난 18일 일본 국채 10년물은 장중 2.80%까지 오르며 약 29년 반 만에 최고 수준을 기록했고, 미국 30년물 금리는 5%를 돌파했다. 미국 10년물도 장중 4.6%선을 넘어섰다.

[AI 일러스트=박가연 인턴기자 = 2026.05.19 eoyn2@newspim.com

이번 채권 금리 급등 과정에서 시장은 먼저 보험사의 본드포워드 언와인딩(계약 축소) 가능성에 주목했다. 본드포워드는 보험사가 미래 특정 시점에 초장기 국채를 매수하기로 증권사와 체결하는 선도계약이다. 보험사들은 자산과 부채의 만기를 맞추기 위해 이 계약을 활용해 왔다.

보험사가 이 계약을 축소하거나 철회하면 장기채를 보유하고 있던 증권사가 관련 물량을 시장에 내놓으면서 금리 상승 압력을 키울 수 있다. 최근 금리 급등 국면에서 본드포워드 언와인딩 우려가 장기물 시장의 불안을 키운 배경이다.

시장이 이 움직임에 민감하게 반응한 것은 그간 누적된 본드포워드 포지션 규모가 크기 때문이다. 보험연구원에 따르면 본드포워드 거래 잔액은 지난해 말 기준 생명보험사 56조원, 손해보험사 32조원 규모에 달한다. 생보사 기준으로만 2020년(4조원) 대비 5년 만에 14배 급증한 수치다. 이처럼 역대 최대 수준으로 쌓여 있던 잔액이 올해 들어 금리 충격이 발생하자 시장의 잠재적 매물 압박 리스크로 부각된 것이다.

다만 채권업계에서는 이번 사태의 본질을 특정 계약의 언와인딩이라는 단기 현상보다 보험사의 장기채 수요 기반 약화에서 찾고 있다. 증권가의 한 채권 연구원은 "보험사의 투매로 금리가 오른 게 아니라, 대외 충격 등으로 금리가 오르는 과정에서 체력이 약해진 보험사들이 언와인딩 등으로 대응한 것"이라며 "결국 수요가 얇아진 상황에서 금리 충격이 발생한 것이 핵심"이라고 진단했다.

◆ 초장기채 시장 하단 지지기반 보험사 수요 약화

시장 전문가들은 이번 움직임의 원인을 개별 포지션 변화가 아닌 보험사의 초장기채 수요 구조 변화에서 찾고 있다. 과거처럼 초장기채 물량을 든든하게 받아주던 보험사의 매수 기반이 약해지면서, 글로벌 금리 충격에 대한 채권시장 전반의 완충력이 예전보다 크게 저하됐다는 분석이다.

이 같은 수요 공백이 시장 충격으로 이어진 것은 보험사가 국내 초장기채 시장에서 차지하는 비중이 그만큼 크기 때문이다. 보험사는 새 회계기준(IFRS17) 도입 이후 국내 초장기 국고채의 핵심 매수 주체였다. 보험부채를 시가평가하는 구조가 도입되면서 보험사들은 수십 년 만기 보험부채에 맞춰 자산 듀레이션을 늘릴 필요성이 커졌고, 이에 따라 30년물·50년물 수요가 빠르게 증가했다.

과거 금리 상승기에는 보험사가 저가매수에 나서며 시장 충격을 흡수하는 완충재 역할을 해왔다. 그러나 최근 이 구조 변화는 수치로도 확인된다. 지난 4월 보험사의 잔존만기 30년 이상 국채 순매수 규모는 5981억원에 그쳤다. 올해 1분기 월평균인 1조 3000억~2조 4000억원과 비교하면 크게 줄어든 수치다.

보험사 전체 채권 듀레이션도 지난해 9월 말 12.5년에서 올해 5월 초 11.4년으로 줄었다. 일부 보험사에서는 자산 듀레이션이 부채 듀레이션을 웃도는 '갭 양전' 현상까지 나타났다. 보험사들이 초장기채를 예전만큼 적극적으로 사지 않고 있다는 방증이다. 

채권시장에서는 이번 10년물 입찰 부진이 단순한 일회성 이벤트에 그치지 않을 수 있다는 우려도 나온다. 글로벌 장기금리가 높은 수준을 유지하는 가운데 보험사의 초장기채 매수 여력이 약해질 경우 국고채 장기물 수급 불안이 반복될 수 있어서다.

시장 관계자는 "그동안 장기채 시장은 보험사 수요가 하단을 받쳐준다는 믿음이 있었다"며 "이번 입찰은 그 믿음이 예전만큼 강하지 않다는 점을 확인시킨 사건"이라고 말했다.

 

eoyn2@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
사진
삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동