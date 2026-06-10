토스증권, 중국 선전 AI 산업 리포트 발간

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

반도체·로봇·전기차 현장 탐방 분석

AI 인프라·국산화·로봇 ETF도 소개

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 토스증권 리서치센터는 '중국의 실리콘밸리'로 불리는 선전을 방문해 AI·반도체·로봇·전기차 산업을 분석한 리포트 '다녀왔습니다, 선전'을 10일 발간했다고 밝혔다.

토스증권 리서치센터는 이번 리포트에서 중국 AI 산업의 경쟁력이 모델 성능보다 산업 적용과 상용화 역량에 있다고 분석했다.

리서치센터는 중국 AI 산업의 강점으로 정부 주도의 산업 정책, 방대한 데이터, 세계 최대 제조업 기반, 반도체 국산화, 플랫폼 생태계를 꼽았다. 특히 14억 인구가 만들어내는 데이터와 제조업 현장에서의 빠른 AI 적용을 중국의 핵심 경쟁력으로 제시했다.

[사진=토스증권]

토스증권 리서치센터는 선전 현장에서 자율주행 택시와 드론 배송 서비스가 실제 일상에서 운영되는 사례를 확인했다고 밝혔다. 또 반도체·로봇·전기차 기업을 방문해 중국 제조업 기반 AI 생태계의 경쟁력을 살폈다.

리서치센터는 중국 AI 산업이 대규모 생산 능력과 공급망 경쟁력을 바탕으로 성장하고 있다고 진단했다.

AI 반도체의 핵심인 그래픽처리장치(GPU)와 고대역폭메모리(HBM) 분야에서는 미국과 한국, 대만 기업들이 우위를 유지하고 있다고 봤다. 다만 인쇄회로기판(PCB), 동박적층판(CCL) 등 AI 인프라 밸류체인의 일부 영역에서는 중국 기업들이 글로벌 경쟁력을 확보하고 있다고 분석했다.

미국의 반도체 제재는 중국의 기술 자립과 공급망 국산화를 가속화하는 요인으로 작용하고 있다고 평가했다.

로봇 산업도 주요 투자 분야로 제시했다. 리서치센터는 중국 기업들이 최첨단 기술 경쟁뿐 아니라 양산 능력과 원가 경쟁력을 바탕으로 협동로봇과 휴머노이드 로봇 시장에서 영향력을 확대하고 있다고 설명했다.

중국 AI 투자 사이클은 아직 초기 단계라는 점도 언급했다. 리서치센터는 중국 기업들이 북미 AI 데이터센터 투자 확대의 수혜를 받고 있으며, 향후 중국 내 AI 인프라 투자가 본격화될 경우 추가 성장 동력이 될 수 있다고 전망했다.

이번 리포트는 이 같은 투자 아이디어를 바탕으로 중국 본토와 홍콩 상장 ETF, 국내 상장 중국 AI·반도체·로봇 관련 ETF도 함께 소개했다.

이영곤 토스증권 리서치센터장은 "이번 탐방에서 확인한 중국 AI 산업의 가장 큰 강점은 기술 자체보다 이를 빠르게 산업 현장에 적용하는 실행력"이라며 "향후 AI 경쟁은 누가 더 뛰어난 모델을 만드는가보다 누가 더 많은 산업에 AI를 연결하는가가 될 것"이라고 말했다.

이 센터장은 "중국은 제조업과 데이터, 플랫폼 생태계를 기반으로 AI 상용화 경쟁에서 주목할 만한 위치를 확보하고 있다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com