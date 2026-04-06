서울시, 영동대로 복합환승센터 '한강물로 냉난방'…2030년 공급 목표

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6438kW 수열공급 시 연간 6.2억 원 절감

냉각탑 없는 광장 조성, 소음·열배출 저감

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 한강 물을 활용한 영동대로 복합환승센터 수열에너지 공급사업을 본격적으로 추진한다.

시는 한강 물을 끌어와 냉·난방할 수 있도록 올해 수열공급시설 설계를 시작하고, 연말까지 관로공사를 마칠 예정이다. 이후 영동대로 복합환승센터 완공 일정에 맞춰 설비를 설치해 2030년부터 수열 냉·난방 에너지를 공급하는 것이 목표다.

시는 6일 한국수자원공사와 수열공급사업 착수를 위한 실시협약을 체결했다. 시는 한국수자원공사와 지난 2020년 '광역상수도 원수(原水) 활용'에 관한 업무협약을 체결한 이후, 마침내 실시협약 체결을 통해 서울시 공공 인프라 최초로 수열공급사업의 첫 삽을 뜨게 된다.

영동대로 사업 전체 [조감도=서울시]

시에 따르면 영동대로 복합환승센터 사업구간 인근 100m 이내에 봉은사로를 따라 수도권 광역상수도 1단계 관로(D2,200×2열)가 지나가고 있어 공사비 측면에서 경제성이 우수하며, 대기보다 온도변화가 적은 하천수의 수온 특성을 활용한 친환경 냉·난방 기술로 운영비 측면에서도 유리하다.

대기와 물의 온도차를 활용해 설비 효율이 높아지고, 이로써 전기요금 등 운영비를 매년 6.2억 원 절감할 수 있으며, 매년 1498톤 온실가스 감축 효과가 있다.

아울러 지상 녹지광장에 냉각탑을 설치할 필요가 없어 주변 경관과 조화를 이루는 친환경 공간이 조성된다. 도심의 열섬현상, 소음, 진동 문제도 완화돼 시민들이 더욱 쾌적한 환경에서 시설을 이용할 수 있게 된다고 시는 덧붙였다.

2021년 착공해 2029년 완공 계획으로 추진 중인 영동대로 복합환승센터는 5개 철도교통과 지상버스를 하나로 묶어 동남권 국제교류복합지구의 대중교통체계를 지원하게 되며, 문화·공연·전시 등 다양한 콘텐츠로 채워질 계획이다.

영동대로를 통과하도록 계획된 5개 철도교통은 광역급행철도(삼성동탄선, GTX-A, C)와 위례신사선 경전철, 서울시 도시철도(2·9호선)가 있다.

임춘근 도시기반시설본부장은 "영동대로 복합환승센터에 공급되는 한강 수열에너지는 도시 인프라 에너지 패러다임을 바꾸는 첫걸음으로써 서울시가 한 단계 도약하는 중대한 전환점"이라며 "2030년 본 공급 개시까지 차질 없이 추진해 환경과 시민 모두를 위한 지속 가능한 도시 모델을 구현할 것"이라고 전했다.

kh99@newspim.com