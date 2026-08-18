롯데, 청년 직무 아카데미 '리프트' 시작…200여명 12주 과정

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 18일부터 청년 직무 아카데미를 시작했다.
- 유통·호텔서비스 분야에서 200여명을 12주 교육한다.
- 현장체험·멘토링·AI 실습으로 취업을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데가 18일부터 청년 직무 아카데미 '리프트(LIFT·Lifetime Inspiration For Tomorrow)' 교육을 시작한다.
리프트는 고용노동부가 청년 직무 역량 강화와 취업 지원을 위해 추진하는 K-뉴딜 아카데미 사업의 일환으로, 롯데는 유통과 호텔·서비스 분야 교육 프로그램을 운영한다. 서류 심사와 온라인 면접을 거쳐 선발한 200여명이 12주간 실무 중심 교육에 참여한다.
교육 과정은 직무 기초 교육, 현장 체험, 현직자 멘토링, 실전 과제로 구성됐다. 직무별 취업 컨설팅과 자기소개서 작성, 모의 면접 등 채용 준비 교육도 진행한다. 생성형 AI 활용 실습도 정규 과정에 편성했다.
롯데 관계자는 "LIFT는 롯데가 유통과 호텔·서비스 사업을 운영하며 축적한 경험과 현장 노하우를 청년들과 나누는 실무 중심 교육"이라며 "취업을 준비하는 청년들이 직무 역량을 높이고 취업 경쟁력을 갖출 수 있도록 현장 중심의 교육과 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com