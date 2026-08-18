[내일날씨] 전국 곳곳 비·소나기…한낮 33도

AI 핵심 요약beta
- 19일 전국에 구름 많고 곳곳에 비가 내리겠다.
- 충청 남부·전라·경북 서부는 새벽부터 비가 오겠다.
- 아침 20~25도, 낮 29~33도에 미세먼지 좋음~보통이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 수요일인 오는 19일은 전국에 구름이 많고 흐린 가운데 곳곳에서 소나기와 비가 내릴 전망이다.
18일 기상청에 따르면 오는 19일 새벽 충청권 남부와 전라권, 경북 서부 중심으로 비가 내릴 전망이다. 오후에는 경기 남부, 강원 남부 내륙과 산지, 충청권, 남부지방에서 비 또는 소나기가 내리겠다.
예상 강수량은 5~30mm다. 소나기에 의한 예상 강수량은 5~60mm다.
아침 최저기온은 20~25도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 23도 ▲춘천 22도 ▲강릉 25도 ▲청주 23도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 25도 ▲울산 24도 ▲제주 25도다.
낮 최고기온은 29~33도로 예상된다. ▲서울 32도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 32도 ▲강릉 33도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 31도 ▲광주 31도 ▲대구 33도 ▲부산 31도 ▲울산 32도 ▲제주 32도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
yuniya@newspim.com