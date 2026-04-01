서울시, 한강공원 조각작품 순환전시 개막…'열린 미술관'으로 시민과 소통

'한강, 색을 입다' 주제로 9개 한강공원에서 야외 조각 전시

60명 작가의 90점, 공원별 30점씩 순차적으로 선보여

'한강 색을 입다' 순환전시 포스터. [서울시 제공]

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 '한강, 색을 입다'라는 주제로 '한강공원 조각작품 순환전시'를 12월 2일까지 개최한다고 1일 밝혔다. 이번 전시는 9개 한강공원에 작품을 분산 배치하고 2개월 주기로 순환·재배치해, 시민의 일상 동선 속 수변 공간을 '열린 미술관'으로 확장한다.

이번 순환전시에는 60명의 작가가 참여해 총 90점의 조각 작품이 선보인다. 각 공원별로 30점이 전시되며, 4차례에 걸쳐 진행되는 방식으로 운영된다. 1차 전시는 강서 한강공원 가족 피크닉장과 반포 한강공원, 망원 한강공원에서 각각 3월 31일부터 연이어 시작된다.

김재호작가 '구름여행'. [서울시 제공]

서울시의 '그레이트 한강 프로젝트'의 일환으로, 이번 전시는 매년 진행되어 온 프로그램을 확대하여, 시민들의 동선을 고려한 열린 예술 공간을 만들기 위한 노력의 일환이다. 조각과 색채를 매개로 자연 요소를 통합해 일상에서 공공 미술을 경험할 수 있도록 한다.

작품은 정해진 공간에만 배치되지 않고, 각각의 공원에 분산되어 전시되며, 계절 변화에 따라 재배치됨으로써 관람의 재미를 더한다. 대표적인 작품으로는 김재호 작가의 '구름여행'과 장세일 작가의 'STANDARD ANIMAL-플라밍고' 등이 소개된다.

장세일작가_플라멩고. [서울시 제공]

전시와 더불어 작가와 함께하는 도슨트 투어와 어린이 창의 체험 프로그램도 마련되어, 모든 방문객이 쉽게 공공미술을 즐길 수 있도록 지원된다. 현장에서 진행될 이벤트는 4월 11일 반포 한강공원에서 열리며, 이후 다른 공원에서도 개최될 예정이다.

또한, 공원 내 주요 산책로 및 잔디광장에 안내 표지와 QR 코드를 통한 오디오 가이드를 제공하여, 모든 방문객이 작품에 대한 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 한다.

'한강공원 조각작품 순환전시'와 관련된 자세한 내용은 누리집(K-Sculpture.com)과 인스타그램(@hangang_sculpture_project)에서 확인할 수 있다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 "전시 밀도·안전·동선을 정교하게 설계해 시민이 일상 속에서 자연스럽게 공공미술을 경험하도록 했다"며, "접근성 높은 수변 공간을 '열린 미술관'으로 확장해 도심 속 치유·재충전의 시간을 제공하며 문화 격차 해소에도 기여하겠다"고 밝혔다.

jycafe@newspim.com