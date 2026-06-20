경북권 산사태 위기경보 '주의' 단계로 상향

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울진 내륙권서 경미한 토사 흘림·응급조치 중...인명피해 없어

기상청, 21일 오전까지 경북동해안·북부산지 최고 200mm 비 예고

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 동해안권에 밤새 강하고 많은 비가 쏟아진 가운데 20일 오전 8시 30분을 기해 경북·강원권의 산사태 위기 경보가 '주의' 단계로 상향됐다.

또 산림청은 이날 오전 7시를 기해 안동시, 영주시, 상주시, 문경시, 예천군, 봉화군 전체에 산사태 주의보 예측 정보를 전파하고 울진군 울진·평해읍, 북·기성·죽변면에 산사태 예비 경보 예측 정보를 전파했다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북동해안권에 밤새 강하고 많은 비가 쏟아진 가운데 20일 오전 8시30분을 기해 경북.강원권의 산사태 위기경보가 '주의'단계로 상향됐다. 사진은 밤새 쏟아진 강한 비로 울진군 북면 두천리 도로 인근에서 경미한 토사가 유출됐다. 울진군이 장비를 급파해 응급조치를 서두르고 있다.2026.06.20 nulcheon@newspim.com

현재까지 경북권의 산사태 피해는 파악되지 않았다. 다만 울진군의 경우, 경미한 토사 흘림 현상이 있었으나 피해로 이어지지 않았다.

울진군은 이들 경미한 토사 흘림 현장에 장비를 급파해 응급조치를 서두르고 있다..앞서 이날 오전 5시~6시 경북 동해안과 북동 산지를 중심으로 내려졌던 호우 주의보는 순차적으로 해제됐다.

기상청과 울진군 등에 따르면 전날부터 이날 오전 8시까지 대구·경북 지역별 누적 강수량은 ▲울진(소곡) 124.5㎜▲영주 115.1㎜ ▲문경 112.5㎜▲상주(은척) 110.5㎜▲영덕 84㎜▲봉화(석포) 77㎜▲안동(예안) 41㎜▲대구 21.9㎜ 등이다.

기상청은 이튿날인 21일 오전까지 강원 산지와 동해안 지역에 50~120mm(많은 곳 북부 산지 200mm 이상, 중부 산지, 중·북부 동해안 150mm 이상), 강원 내륙 30~80mm의 비가 내릴 것으로 전망했다.

nulcheon@newspim.com