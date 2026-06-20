경북권 산사태 위기경보 '주의' 단계로 상향

AI 핵심 요약beta
- 산림청이 20일 오전 경북·강원 산사태 위기경보를 주의 단계로 상향했다.
- 경북 안동·영주·상주·문경·예천·봉화 전역에 산사태 주의보 예측, 울진 일부 지역에 예비 경보가 전파됐다.
- 울진 등에서 경미한 토사 유출만 있었고 피해는 없으며, 21일 오전까지 강원 산지·동해안에 최대 200mm 이상 비가 예보됐다.
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기상청, 21일 오전까지 경북동해안·북부산지 최고 200mm 비 예고
[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 동해안권에 밤새 강하고 많은 비가 쏟아진 가운데 20일 오전 8시 30분을 기해 경북·강원권의 산사태 위기 경보가 '주의' 단계로 상향됐다.
또 산림청은 이날 오전 7시를 기해 안동시, 영주시, 상주시, 문경시, 예천군, 봉화군 전체에 산사태 주의보 예측 정보를 전파하고 울진군 울진·평해읍, 북·기성·죽변면에 산사태 예비 경보 예측 정보를 전파했다.
현재까지 경북권의 산사태 피해는 파악되지 않았다. 다만 울진군의 경우, 경미한 토사 흘림 현상이 있었으나 피해로 이어지지 않았다.
울진군은 이들 경미한 토사 흘림 현장에 장비를 급파해 응급조치를 서두르고 있다..앞서 이날 오전 5시~6시 경북 동해안과 북동 산지를 중심으로 내려졌던 호우 주의보는 순차적으로 해제됐다.
기상청과 울진군 등에 따르면 전날부터 이날 오전 8시까지 대구·경북 지역별 누적 강수량은 ▲울진(소곡) 124.5㎜▲영주 115.1㎜ ▲문경 112.5㎜▲상주(은척) 110.5㎜▲영덕 84㎜▲봉화(석포) 77㎜▲안동(예안) 41㎜▲대구 21.9㎜ 등이다.
기상청은 이튿날인 21일 오전까지 강원 산지와 동해안 지역에 50~120mm(많은 곳 북부 산지 200mm 이상, 중부 산지, 중·북부 동해안 150mm 이상), 강원 내륙 30~80mm의 비가 내릴 것으로 전망했다.
nulcheon@newspim.com