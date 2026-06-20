[분양캘린더] 평택 고덕국제신도시수자인하우스디 등 6200가구 분양

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견본주택 서울 장위푸르지오마크원 등 5곳 개관

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 20일 부동산114에 따르면 6월 넷째 주에는 전국 10개 단지 총 6200가구(일반분양 5375가구)가 분양을 시작한다.

경기 평택시 고덕국제화계획지구 '고덕국제신도시수자인하우스디', 경기 오산시 내삼미동 '북오산자이드포레', 경남 양산시 물금읍 '힐스테이트양산더스카이1·2단지' 등에서 청약을 진행한다.

GS건설은 경기 오산시 내삼미동 일원에 '북오산자이드포레'를 분양한다. 지하 2층~지상 최고 29층, 11개동, 전용면적 59~125㎡, 총 1517가구 규모로 조성된다. 수도권제2순환고속도로(봉담-동탄)와 경부고속도로를 통해 서울 및 외곽 이동이 편리하고 수도권 1호선 세마역과 오산대역도 이용할 수 있다.

삼성전자, 동탄일반산업단지 등의 기업이 가까이 자리해 직주근접 여건도 갖췄다. 단지 앞 내삼미1초교(가칭) 부지가 계획돼 있고, 필봉산과 오산천이 인접한다. 동탄신도시와 접하고 있어 다양한 인프라를 공유할 수 있다.

견본주택은 서울 성북구 장위동 '장위푸르지오마크원', 경남 김해시 신문동 '김해신문센트럴아이파크', 경북 경산시 중산동 '펜타힐즈W' 등 5곳이 개관할 예정이다.

IPARK현대산업개발은 경남 김해시 신문동 일원에 '김해신문센트럴아이파크'를 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 최고 25층, 13개동, 전용면적 84~128㎡ 1379가구 규모다. 단지가 들어서는 장유신문지구는 약 55만㎡, 1만5000가구 규모의 미니신도시로 변모할 예정이다.

남해제2고속도로지선·남해제3고속도로지선이 가까워 부산·창원 등 주요 도시 접근이 수월하다. 단지 바로 옆 김해유통단지 내 롯데아울렛, 농협하나로클럽, 김해롯데워터파크, 롯데시네마 등 편의시설이 위치하고 작년 9월 개교한 신문초를 도보통학 할 수 있다.

dosong@newspim.com