신원, 창사 이래 첫 분기 매출 3000억 돌파…영업이익 644% 급증

AI 핵심 요약beta
- 신원이 18일 2분기 매출 3099억원을 기록했다
- 수출부문과 내수패션 경쟁력 강화가 실적을 이끌었다
- 상반기 매출 5907억원으로 역대 최대를 달성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신원이 2분기 분기 매출 3000억원대를 창립 이래 처음으로 넘어섰다. 수출부문의 글로벌 생산망 재편과 내수패션부문의 브랜드 경쟁력 강화가 맞물리며 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 이뤄냈다는 평가다.
신원은 올해 2분기 연결 기준 매출 3099억원, 영업이익 75억원을 달성했다고 18일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 약 11% 증가했으며, 영업이익은 644% 급증했다. 상반기 누계로는 매출 5907억원으로 역대 최대 반기 실적을 기록했고, 영업이익은 138억원으로 약 92% 늘었다.
전사 실적을 이끈 것은 수출부문이다. 2분기 수출 매출은 전년 동기 대비 11% 증가했고, 영업이익은 217% 급증했다. 핵심 동력은 니어쇼어링(Nearshoring) 전략이다. 신원은 소비시장과 인접한 중남미 지역의 생산 인프라와 라인을 확대하면서 기존 아시아 생산기지와의 역할을 효율적으로 배분했다. 지역별 생산 경쟁력을 기반으로 글로벌 생산 포트폴리오를 고도화한 결과 바이어 수요 변화에 유연하게 대응할 수 있는 체계를 갖추게 됐다.
수주 기반도 함께 강화됐다. 주요 글로벌 바이어의 안정적인 발주가 이어진 가운데 신규 바이어와의 거래가 확대되면서 전체 수주 물량이 증가했다. 주요 생산기지의 가동률과 생산량이 동반 상승하고 생산 규모 확대에 따른 운영 효율 개선까지 더해지면서 매출 성장과 영업이익 개선으로 이어졌다.
내수부문도 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 150% 증가하며 수익을 실현했다. 유통망 효율화와 상품 경쟁력 강화 전략이 효과를 발휘한 것으로 평가된다.
남성복 '지이크'는 대형 프리미엄 아울렛에서 안정적인 매출 성장을 이어갔으며, '파렌하이트'는 전속 모델 김우빈을 활용한 온라인 마케팅 강화와 판매채널 다변화로 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성했다. 여성복 '베스띠벨리'는 신규 로드샵 매장들이 매출을 견인했고, 스타필드 운정 등 주요 쇼핑몰에서 대형 행사를 확대해 외형 매출을 강화했다. 수입 전개 이탈리아 럭셔리 브랜드 '까날리'는 VIP 고객 관리 프로그램을 통한 재구매율 제고가 주효했다.
하반기 전략도 구체화됐다. 수출부문은 글로벌 생산기지 재편과 생산능력 확대를 지속하는 동시에 인공지능 전환(AX)을 기반으로 생산계획과 공정관리 등 제조 운영 전반의 데이터 활용도를 높여 생산성과 공급망 대응력을 강화한다는 방침이다.
내수부문에서는 남성복 파렌하이트와 별도 프리미엄 캐주얼 라인 '파렌(FAHREN)'의 채널 이원화가 주목된다. 파렌하이트는 가두점 중심의 지역 거점형 유통 전략을 강화하고, 파렌은 백화점과 프리미엄 아울렛 등 주요 채널로 판매망을 넓힌다. 기존 브랜드 인지도와 유통 자산을 활용하면서 채널별 특성에 맞는 상품과 고객 접점을 강화해 신규 소비자 유입과 브랜드 외연 확대를 동시에 추진하겠다는 구상이다.
박정빈 부회장은 "이번 실적은 수출부문과 내수패션부문이 각 사업 경쟁력을 강화하며 동반 성장한 결과"라며 "앞으로도 사업 체질을 고도화하고 성장 흐름에 탄력을 더해 안정적인 수익성 개선을 이어가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com