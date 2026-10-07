네이버페이, '실손24' 연동…간편청구 병·의원 전국 5만 곳 확대

AI 핵심 요약beta
- 네이버페이가 7일 실손24 연동 보험금 청구를 확대했다
- 서류 없이 청구 가능한 병·의원과 약국은 5만곳으로 늘었다
- 마이데이터로 결제 확인·자동입력 등 편의 기능을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
마이데이터 결제 알림 및 자동입력 적용…네이버 지도 연동 강화
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 네이버페이가 'Npay 보험금 청구' 서비스에 '실손24'를 연동해 서류 없이 실손보험금을 청구할 수 있는 병·의원 및 약국을 전국 약 5만 곳으로 확대하고 마이데이터 기반의 편의 기능을 강화했다고 7일 밝혔다.
Npay 보험금 청구는 의료기관 이용 후 보험사에 실손보험금을 청구하는 서비스다. 이번 개편은 금융위원회의 '실손청구전산화 시스템(실손24)' 활성화 기조에 맞춰 이용자가 청구 내역을 확인하고 절차를 이행할 수 있도록 지원하기 위해 진행됐다.
우선 보험개발원의 '실손24' API를 연동해 서류 없는 청구 대상 기관을 넓혔다. 이용자는 연계된 병·의원 및 약국의 진료·조제 내역을 Npay에서 조회한 뒤 별도 서류 발급이나 사진 첨부 없이 보험금을 청구할 수 있다. 서류 없이 청구 가능한 연계 기관은 약 5만 곳이며 향후 확대될 예정이다.
마이데이터 기반의 병원비 결제 내역 확인 및 알림 기능도 도입됐다. 마이데이터와 연동된 결제 수단으로 의료기관이나 약국 이용 시 네이버 알림으로 청구를 안내하며, Npay에서 결제 내역과 청구 대상을 한눈에 파악할 수 있다.
아울러 청구 정보 자동 입력 기능으로 절차를 간소화했다. 이용자가 결제 내역을 확인하면 방문 기관, 진료일, 가입 보험사, 계좌, 증상 등이 자동 반영되어 청구 시간을 단축할 수 있다.
즉시 청구가 어려운 상황에 대비해 안내 기능도 개선했다. 운영 시간 종료나 시스템 점검 등으로 청구가 제한될 경우 필요한 정보를 사전 작성하고 청구 가능 시점에 알림을 받도록 했다. 전송 실패 시에는 알림 안내와 재전송 기능을 제공한다.
네이버페이 관계자는 "서류 없이 청구 가능한 기관을 확대하고 마이데이터를 활용해 청구 절차를 간소화했다"며 "이용자가 보험금을 놓치지 않고 청구할 수 있도록 서비스를 지속 고도화하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com