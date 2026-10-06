네이버페이, 웰컴저축은행과 MOU…'Npay 스코어' 활용 신용대출 선보인다

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 네이버페이가 웰컴저축은행과 '상생금융 서비스 제공을 위한 업무협약'을 체결했다고 6일 밝혔다.

(왼쪽부터) 김재식 웰컴저축은행 디지털금융본부장, 조재박 Npay CBO가 2일 서울 용산구 웰컴금융타워에서 업무협약을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다.[사진=네이버페이]

이번 협약은 양사의 금융 및 데이터 역량을 활용해 대출 이용자에게 개선된 조건의 금융서비스를 제공하기 위해 마련됐다. 기존 신용정보 중심 평가로 한계가 있던 금융소외계층과 신파일러(금융이력 부족자)를 대상으로 한 포용적 금융 지원을 목적으로 추진된다.

양사는 연내 대안신용평가모형인 'Npay 스코어'를 바탕으로 네이버페이가 신용평가 심사에 참여하는 신용대출 상품을 출시할 예정이다.

네이버페이는 지난 8월 금융위로부터 웰컴저축은행의 지정대리인으로 선정된 바 있다. 이에 따라 비금융데이터 기반으로 신용평가를 다각화하고, 지속 가능한 협력 모델을 통해 상생 금융 체계를 구축할 전략이다.

이를 위해 ▲상생금융 관련 상품 및 마케팅 협력 ▲데이터 기반 맞춤형 서비스 개발 ▲여·수신 디지털금융 서비스 제공 등 여러 분야에서 협력을 이어가기로 했다.

조재박 네이버페이 CBO는 "지속 가능한 상생금융 모델 구축을 위해 협력하고 Npay 스코어를 활용해 이용자 혜택을 늘려가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com