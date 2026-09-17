네이버페이, 카카오뱅크 제휴로 인터넷은행 3사 대출 비교

AI 핵심 요약beta
- 네이버페이가 17일 카카오뱅크와 제휴해 Npay 대출비교를 강화했다
- 인터넷은행 3사 개인사업자 신용대출을 한 번에 비교할 수 있게 했다
- 연내 비금융데이터 기반 전용 상품도 출시할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 네이버페이는 카카오뱅크와 제휴해 'Npay 대출비교' 서비스에서 인터넷전문은행 3사의 개인사업자 신용대출 상품을 한 번에 비교할 수 있게 됐다고 17일 밝혔다.
카카오뱅크 개인사업자 신용대출은 최저 금리 3.426%(17일 기준), 최대 한도 3억 원이다. 네이버페이는 케이뱅크, 토스뱅크에 이어 카카오뱅크까지 인터넷전문은행 3사 상품을 비교할 수 있는 유일한 플랫폼이 됐다.
'Npay 대출비교'는 신용대출과 주택담보대출, 전월세대출에 대해 1금융권부터 저축은행, 캐피탈 등 다양한 금융사의 금리와 한도를 비교하는 서비스다. 신용대출 비교 서비스를 제휴한 1금융권 금융사는 총 17개다.
네이버페이는 'Npay 스코어'라는 대안신용평가모형을 활용한다. 금융데이터뿐 아니라 주문·결제·매출 등 비금융데이터를 활용한 모형으로, 현재 30여 개 금융사가 이를 통해 대출 조건을 우대하고 있다.
네이버페이는 지난 8월 케이뱅크와 웰컴저축은행의 '비금융데이터 기반 신용대출 심사 서비스' 지정대리인으로 지정됐다. 이를 바탕으로 Npay 대출비교 전용 상품을 연내 출시할 계획이다.
romeok@newspim.com