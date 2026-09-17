젠큐릭스, WCLC 2026서 폐암 기관지액 액체생검 연구 발표

AI 핵심 요약beta
- 젠큐릭스가 17일 WCLC 2026서 기관지액 액체생검 연구를 발표했다
- 고려대 구로병원과 53명 NSCLC 환자 검체를 비교 분석했다
- 기관지액이 혈장보다 변이 검출과 조직 일치도에서 우수했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 암 분자진단 전문기업 젠큐릭스가 서울에서 개최 중인 2026 세계폐암학회(WCLC 2026)에서 비소세포폐암(NSCLC) 환자의 기관지액 기반 액체생검 연구를 발표했다고 17일 밝혔다.
고려대학교 구로병원 연구진과 공동으로 수행한 이 연구는 53명의 비소세포폐암 환자를 대상으로 진행됐다. 연구진은 종양조직과 혈장, 기관지세척액(BWF), 기관지폐포세척액(BALF)에 다중 디지털 PCR을 적용해 주요 폐암 관련 유전자 변이를 분석하고 검체별 결과를 비교했다.
회사에 따르면 연구 결과 일부 환자에서는 혈장에서 검출되지 않았던 폐암 관련 유전자 변이가 기관지액에서 확인됐다. 기관지액이 혈장보다 높은 조직검사 결과 일치도를 보였으며, 이는 기관지액을 기존 조직·혈장 검사에 추가적인 분자정보를 제공하는 보완 검체로 활용할 가능성을 시사한다. 기관지내시경 과정에서 확보되는 기관지액을 유전자 분석에 활용하면 조직 검체가 제한적인 경우 추가적인 분자정보를 얻는 데 도움이 될 수 있다.
이번 연구에는 젠큐릭스의 'DigiPlex Lung Cancer Panel'이 적용됐다. 해당 패널은 EGFR, KRAS, BRAF, ERBB2, ALK, ROS1, MET, RET, NTRK1/2/3 등 주요 폐암 관련 유전자에 걸쳐 250개 이상의 임상 관련 DNA 및 RNA 변이를 분석하도록 설계됐다. 다중 디지털 PCR은 주요 표적 변이를 대상으로 제한된 검체에서도 고감도 분석이 가능하다.
젠큐릭스는 이번 학회에서 인하대학교 연구진과 공동으로 수행한 전장유전체분석(WGS) 기반 미세잔존질환(MRD) 모니터링 연구도 발표했다. 기관지액 기반 다중 디지털 PCR이 진단 단계에서 치료 표적 유전자 변이를 확인하는 접근이라면, WGS 기반 MRD 연구는 치료 이후 극미량의 잔존 암 신호를 추적하는 방법을 평가하는 접근이다.
젠큐릭스 문영호 부사장은 "폐암 정밀진단에서는 어떤 기술을 사용하는가뿐 아니라 환자에게서 실제로 확보할 수 있는 검체로 얼마나 충분한 분자정보를 얻을 수 있는지가 중요하다"며 "이번 연구는 기관지액이 기존 조직·혈장 검사를 보완하는 추가적인 분자정보원이 될 가능성을 보여줬다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.
이어 "젠큐릭스는 다중 디지털 PCR을 이용한 치료표적 분석부터 WGS 기반 MRD 연구까지 기술 영역을 확대해 진단과 치료 선택, 치료 이후 모니터링으로 이어지는 암 정밀진단 포트폴리오를 구축해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com