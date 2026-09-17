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트럼프 압박 넘어선 워시…이제부턴 '데이터'의 시간

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  • 연준이 16일 기준금리를 25bp 올려 3.75~4.00%로 결정했다
  • 워시 의장은 트럼프 압박에도 물가 안정 우선을 첫 정책으로 택했다
  • 시장은 연내 추가 인상 가능성을 높게 보며 물가·유가를 주시했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

12대 0 만장일치 금리 인상…시장 시선은 '인플레이션'으로
연내 추가 인상 90% 반영…물가·유가·고용·AI가 향방 가른다

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 3년여 만에 처음으로 기준금리를 인상했다. 케빈 워시 신임 의장이 취임 후 첫 통화정책 결정에서 도널드 트럼프 대통령의 거듭된 금리 인하 요구와는 다른 선택을 한 것이다.

더 주목할 대목은 인상 자체보다 12대 0이라는 만장일치 결정과 시장의 선반영이다.

연준이 금리를 올리기 전부터 미 국채 수익률이 가파르게 뛰면서 채권시장이 먼저 긴축 가능성을 가격에 반영했고, 이번 결정으로 시장의 관심은 이제 '금리를 올릴 것인가'에서 '앞으로 몇 차례 더 올릴 것인가'로 옮겨가고 있다.

케빈 워시 전 연방준비제도(Fed·연준) 이사 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 12대 0 인상…워시, 트럼프 금리 인하 압박에도 물가 우선

연준은 16일(현지시간) 연방기금금리 목표 범위를 기존보다 25bp(1bp=0.01%포인트) 높인 3.75~4.00%로 결정했다. 2023년 7월 이후 첫 금리 인상이자 지난 5월 취임한 워시 의장 체제에서 첫 정책 변경이다.

특히 모든 FOMC 위원이 인상에 찬성했다는 점이 눈에 띈다. 지난 7월 회의에서는 9대 3으로 동결했던 만큼 불과 두 달 사이 정책위원들의 판단이 크게 달라졌다.

워시 의장은 인상을 지지한 배경으로 강해진 경제, 충분히 낮아지지 않은 물가, 고조된 지정학적 불확실성을 꼽았다.

그는 노동시장이 대체로 완전고용 수준에 있고 국내 소비와 생산성 증가, 자본투자가 강하다면서 "경제의 근본적인 힘을 고려하면 안정적인 물가에 집중할 수 있다"고 말했다.

연준 역시 성명에서 "인플레이션은 여전히 높은 수준"이라며 이번 조치가 물가를 2% 목표로 보다 신속하게 되돌리는 데 도움이 될 것이라고 밝혔다.

이는 트럼프 대통령이 요구해온 방향과는 다른 선택이다. 트럼프 대통령은 회의 직후에도 미국 금리가 1% 또는 그 이하가 돼야 한다며 금리 인하를 촉구했다. 백악관 대변인 쿠시 데사이는 이번 연준 결정을 "다소 유감스러운 결정"이라고 평가했다.

반면 워시 의장은 대통령과의 대화 내용에 대해서는 답변을 거부하면서 "연준 독립의 한 부분은 우리의 영역을 지키는 것"이라고 강조했다.

이번 결정은 따라서 워시 의장이 트럼프 행정부의 금리 인하 요구와 별개로 물가 안정에 정책의 초점을 맞추겠다는 점을 실제 행동으로 보여준 첫 시험대가 됐다.

마이클 게이펜 모간스탠리 수석 미국 이코노미스트는 이번 성명에 추가된 '보다 신속한(timelier) 복귀'라는 표현에 주목했다. 최근 디스인플레이션을 인정하면서도 그 속도를 높이기 위해 더 높은 정책금리가 필요하다는 의미라는 설명이다.

◆ 채권시장이 먼저 움직였다…금리 인상보다 중요한 것은 '그다음'

흥미로운 것은 연준이 움직이기 전부터 채권시장이 이미 상당 부분 반응했다는 점이다.

미국 10년물 국채금리는 최근 5%를 넘어섰고, 연준 정책금리 전망에 민감한 2년물 금리는 이번 결정 직후 2년여 만에 가장 높은 수준으로 뛰었다. 달러도 강세를 보였다. 반면 장기물 금리는 상대적으로 움직임이 제한되면서 수익률 곡선은 평탄해졌다.

카렌 마나 페더레이티드 헤르메스 채권전략가는 이를 두고 "채권시장이 먼저 도달했다"고 표현했다.

이미 투자자들이 인플레이션 위험과 '고금리 장기화' 가능성을 국채 가격에 반영하면서 25bp 인상 자체는 상당 부분 예상됐다는 의미다.

필 블랑카토 오사익 수석 시장전략가 역시 "25bp 인상 자체는 상당 부분 가격에 반영됐다"며 시장 반응의 더 큰 동력은 연준이 앞으로 어떤 경로를 제시하느냐가 될 것이라고 지적했다.

마티아스 샤이버 올스프링 글로벌 인베스트먼트 멀티에셋 대표도 이번 인상이 "상당 부분 채권시장에 의해 주도됐다"고 평가했다. 국채 수익률이 이미 사이클 고점 수준으로 올라온 만큼 앞으로는 경제지표에 따라 금리 변동성이 더 커질 수 있다는 설명이다.

실제로 이번 결정 이후 시장의 초점은 25bp 자체보다 추가 긴축 가능성에 맞춰졌다.

세마 샤 프린시펄 애셋매니지먼트 글로벌 전략가는 "논쟁의 초점이 금리가 다시 오를 것인가에서 몇 차례 오를 것인가로 이동했다"고 말했다.

◆ 연내 추가 인상 90% 반영…'한 번 더'와 '한 번으로 끝' 사이

연준의 경제전망표는 추가 인상 가능성을 열어뒀다.

워시 의장을 제외하고 경제전망을 제출한 18명 가운데 16명이 올해 말까지 최소 한 차례 추가 25bp 인상을 예상했다. 두 명은 현 수준 유지를 전망했고, 이 가운데 네 명은 두 차례 추가 인상을 예상했다.

중간값 기준으로는 올해 한 차례 추가 인상, 2027년 동결, 2028년 한 차례 인하가 제시됐다. 연말 정책금리는 4.00~4.25% 범위가 전망됐다.

금리선물 시장에서는 연내 추가 25bp 인상 가능성을 약 90% 반영하고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 12월 추가 인상 가능성을 이 정도 수준으로 가격에 반영했다.

후안 페레즈 모넥스 트레이딩 디렉터는 만장일치 인상이 예상보다 매파적인 접근이었다면서, 연말까지 인플레이션 압력을 보여주는 증거가 더 나온다면 12월 추가 인상이 이뤄질 가능성이 높다고 봤다.

다니엘 실룩 야누스 헨더슨 글로벌 단기채·유동성 책임자도 이번 인상이 일회성 조정으로 받아들여지지는 않을 것이라며, 성명에서 공급 충격에 대한 언급이 빠진 점에 주목했다. 이는 연준이 최근 물가 상승을 에너지 가격 등 일시적 요인만으로 보기보다 보다 광범위하고 지속적인 압력으로 보고 있음을 시사한다는 설명이다.

다만 추가 인상이 확정된 것은 아니다.

크리스토퍼 호지 나틱시스 수석 미국 이코노미스트는 12월 추가 인상을 기본 전망으로 제시하면서도 "한 번으로 끝날 수도 있다"고 봤다. 결국 이후 발표될 물가 지표가 추가 긴축의 지속 여부를 결정할 핵심 변수가 될 수 있다는 의미다.

브라이언 제이콥슨 앤넥스 웰스 매니지먼트 수석 이코노미스트 역시 이번 움직임이 1994년과 같은 연속적인 긴축으로 이어질지, 1997년처럼 한 차례 인상으로 끝날지는 아직 알 수 없다고 평가했다.

즉 현재 시장에 형성된 '12월 한 차례 추가 인상' 기대와 실제 연준의 정책 경로는 앞으로의 데이터에 따라 달라질 수 있다는 것이다.

◆ 결국 볼 것은 물가·유가·고용…AI 투자도 변수

이제 시장이 예의주시할 것은 인플레이션이 실제로 얼마나 빨리 둔화하느냐다.

연준은 올해 PCE 물가 상승률 전망을 3.7%로 제시해 6월 전망치 3.6%보다 높였다. 물가가 2% 목표로 돌아오는 시점도 2029년으로 기존 전망보다 1년 늦춰졌다. 반면 경제성장률 전망은 2.2%에서 2.3%로, 연말 실업률 전망은 4.3%에서 4.1%로 각각 개선됐다.

특히 시장은 근원 물가와 에너지 가격을 함께 볼 필요가 있다.

국제유가가 배럴당 100달러를 웃도는 상황에서 중동 전쟁이 장기화하면 에너지 가격이 운송·생산비를 거쳐 전반적인 물가로 번질 수 있기 때문이다.

JP 파워스 RWA 웰스 파트너스 최고투자책임자는 이란 전쟁이 해소될 경우 에너지발 물가 압력이 얼마나 사라질지와 함께 여전히 높은 근원물가를 핵심 변수로 꼽았다.

제프리 로치 LPL파이낸셜 수석 이코노미스트도 앞으로 인플레이션 논쟁은 지정학적 충돌이 완화될 경우 물가가 얼마나 개선되는지를 중심으로 전개될 것으로 내다봤다.

고용과 소비도 빼놓을 수 없다. 워시는 강한 고용과 국내 소비, 생산성, 자본투자가 경제의 회복력을 보여주고 있다고 강조했다. 경기 둔화가 뚜렷해질 경우 추가 인상 여지가 줄어들 수 있지만, 반대로 경제가 견조한 가운데 물가가 높은 수준을 유지한다면 연준의 긴축 부담은 상대적으로 커질 수 있다.

AI 투자 역시 이번 사이클의 새로운 변수다. 워시는 대형 기술기업들의 데이터센터 및 AI 투자가 자본 수요를 크게 늘리면서 국채시장과 자본시장의 자금 경쟁에도 영향을 주고 있다고 설명했다.

AI가 단기적으로는 대규모 투자와 수요를 통해 물가 상승 압력을 높일 수 있는 반면, 장기적으로는 생산성 향상을 통해 공급 능력을 확대할 가능성도 있다는 분석이 나온다. 워시가 AI의 수요·공급 측면 효과를 모두 살펴보고 있다고 밝힌 배경이다.

kwonjiun@newspim.com

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美, 3년만에 기준금리 0.25%P 인상 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 16일(현지시간) 3년여 만에 기준금리를 올렸다. 연내 추가 인상 가능성도 함께 열어뒀다.  연준은 이날 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 기준금리 목표 범위를 3.75~4.00%로 0.25%포인트 인상한다고 발표했다. 표결은 12대 0 만장일치였다. 연준이 금리를 올린 것은 지난 2023년 7월 이후 처음이다. FOMC는 성명에서 "오늘의 정책 조치는 위원회의 2% 목표로 더 빠르게 돌아가는 것을 뒷받침할 것"이라고 밝혔다. 금리를 올리지 않으면 물가가 목표치로 내려오는 데 더 오래 걸린다는 뜻이다. 이어 "위원회는 물가 안정을 반드시 달성할 것"이라고 못 박았다. ◆ 워시 "성장은 높고, 문제는 물가"…추가 인상 무게 케빈 워시 연준 의장은 회의 후 기자회견에서 경제 판단부터 정리했다. 그는 "최근 몇 주만 놓고 봐도 광범위하게 정의한 지표들이 경제가 실제로 강해졌음을 말해준다"며 "기저 성장세가 더 높다"고 말했다. 이어 "문제는 물가"라며 "물가 안정은 5년 반 넘게 문제였다"고 지적했다. 최근 지표를 두고는 "6개월 기준으로든 12개월 기준으로든 3%를 넘는 상승률을 기록하는 항목이 여전히 너무 많다"고 말했다. 7월 동결 이후 무엇이 바뀌었느냐는 질문에는 세 가지를 들었다. 경제가 강해졌고, 올여름 물가 흐름이 시험을 통과하지 못했으며, 지정학적 상황에 대한 판단이 달라졌다는 것이다. 워시 의장은 "이 세 가지가 오늘의 확고한 만장일치 결정으로 이어졌다"고 설명했다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.17 mj72284@newspim.com 이날 연준은 추가 인상 여지도 열어뒀다. 워시 의장은 현재 금리가 긴축적이냐는 질문에 "금융 여건을 긴축적이라고 표현하기 어렵다고 말해 왔다"며 "지난 이틀간 회의 테이블에서 들어보니 동료들도 그렇게 표현하기를 어려워했다"고 답했다. 이번 인상에 대해서도 "완화를 한 단위 걷어낸 것"이라고만 규정했다. 연속 인상이 필요한지에 대해서는 답을 거부했다. 시장에 방향을 제시하지 않겠다는 새 방침을 지키겠다는 이유에서다. 그는 "데이터 포인트는 노이즈가 많고, 데이터 포인트 의존은 위험한 집착"이라고 말했다. 물가를 잡기 위해 고용을 희생해야 하느냐는 질문에는 "실업률이 기본적으로 완전고용에 부합하는 수준에서 움직이고 있다"며 "목표를 달성하기 위해 노동시장에 해를 끼쳐야 한다고 생각하지 않는다"고 답했다. 함께 공개된 점도표에서는 위원 16명이 올해 안에 최소 한 차례 추가 인상을 예상했다. 6월에는 올해 두 차례 이상을 점친 위원이 6명에 그쳤다. 연말 기준금리 전망 중간값은 4.1%로 6월의 3.8%에서 올랐다. 2027년 중간값은 추가 인상이 없는 것으로 나타났으나 8명은 현 수준보다 0.25%포인트 더 높은 금리를 선호했다. 워시 의장은 6월에 이어 이번에도 전망을 제출하지 않아 19명 중 18명의 점만 찍혔다. 금리를 올렸는데도 물가가 2%로 돌아가는 시점은 오히려 1년 밀려 2029년으로 제시됐다. 성명이 "더 빠른 복귀"를 말한 것과 어긋난다는 지적에 워시 의장은 "쉽게 정리하자면 그것은 내 전망이 아니다"라며 "동료 18명의 전망이고 나는 그것을 충실히 전달했을 뿐"이라고 답했다. LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석이코노미스트는 "이번 경제전망 요약 전반에 매파적 색채가 깔려 있다"고 진단했다. ◆ 트럼프 압박엔 "우리 차선 지킨다" 이번 결정은 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구와 정면으로 어긋난다. 트럼프 대통령은 최근 연준이 금리를 내리지 않으면 무역 전쟁을 확대하겠다고 위협했고, 지난 13일에는 미국의 차입 비용이 세계에서 가장 낮아야 한다는 주장을 되풀이했다. 워시 의장은 연준 독립성에 대한 시험이라는 시각을 어떻게 보느냐는 질문에 "대통령과의 대화에 대해서는 드릴 말씀이 없고, 나는 월가 뉴스레터가 아니다"라고 답했다. 이어 "독립성은 양방향 도로"라며 "무역 정책과 재정 정책을 하는 이들도 자기 차선을 지키게 한다. 그래야 우리가 여기 서서 보이는 대로 말할 수 있다"고 말했다. 시장은 기자회견을 거치며 방향을 틀었다. 발표 직후 오름세를 보였던 증시는 하락 전환했고, 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 큰 폭으로 올랐다. 페더레이티드헤르메스의 캐런 마나 채권 전략가는 "긴축 위험의 상당 부분은 이미 가격에 반영돼 있고 더 큰 신호는 연준이 이것으로 충분하다고 보느냐 아니면 더 이어질 것의 시작으로 보느냐"라고 짚었다. mj72284@newspim.com 2026-09-17 04:15
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'수시접수 먹통' 250명 이상 구제 가능할까 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학 수시모집 원서접수 시스템 장애와 관련해 실제 구제 대상 수험생이 250명을 넘어설 것으로 예상한다고 밝혔다. 최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 강경숙 조국혁신당 의원이 구제 대상 수험생 규모를 묻자 "현재 저희가 파악한 것으로는 한 250명 정도 이상이 될 것으로 생각한다"고 말했다. 최교진 교육부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 당초 교육부는 장애가 발생한 시간대에 접속하거나 원서 작성을 진행한 기록 등을 토대로 구제 가능성이 있는 수험생을 최대 1200여 명으로 추산했다. 이후 별도로 구제 신청을 접수한 뒤 수험생별 접속 기록과 원서 작성 이력 등을 확인해 실제 장애로 원서접수를 완료하지 못했는지 심사하고 있다. 이 과정에서 구제 요건에 해당하는 수험생 규모가 당초 추산치보다 크게 줄어든 것으로 보인다. 교육부는 이날부터 특별조사반을 가동해 장애 발생 원인뿐 아니라 원서접수 대행업체의 사전 대비와 사후 대응이 적절했는지까지 점검하기로 했다. 시스템 장애의 원인과 대응 과정 전반을 들여다보기 위한 특별조사에도 들어갔다. 조사 대상에는 장애 발생 경위와 업체의 사전 점검 체계, 장애 발생 이후 조치뿐 아니라 원서접수 시스템의 운영 구조 전반이 포함될 예정이다. 최 장관은 특별조사반 구성에 대해 "전문성이 있는 분들을 전체적으로, 회계 담당까지 포함해서 구성해 철저하게 해보려고 한다"고 설명했다. jane94@newspim.com 2026-09-16 15:04

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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