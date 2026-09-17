지방자치인재개발원, 추석 맞아 복지시설 5곳 봉사·생필품 지원

AI 핵심 요약beta
- 행안부 지방자치인재개발원이 17일 추석 앞두고 5곳에 봉사했다
- 장애인·한부모·아동복지시설에 생필품과 학용품을 지원했다
- 박대민 직무대리는 지역사회와 상생하는 공헌을 이어가겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 지방자치인재개발원이 추석 명절을 앞두고 지역 사회복지시설 5곳을 찾아 봉사활동을 펼치고 생필품과 학용품 등을 지원했다.
지방자치인재개발원은 이웃사랑을 실천하고 지역사회와 상생하기 위해 장애인·한부모가족·아동복지시설 등 5곳을 방문해 봉사활동과 물품 지원을 진행했다고 17일 밝혔다.
지방자치인재개발원은 2013년 전북 혁신도시로 이전한 이후 매년 설과 추석 명절마다 장애인 복지시설인 '은혜의 동산'과 '다애공동체'를 찾아 시설 점검과 내·외부 청소 등의 봉사활동을 이어왔다.
올해부터는 지원 대상을 확대했다. 완주군의 추천을 받아 한부모가족 복지시설 '이산모자원'과 아동복지시설 '이서지역아동센터', '선덕보육원' 등 3곳을 추가했다.
지방자치인재개발원은 지난 설에 이어 이번 추석에도 이들 시설에 생필품과 학용품 등을 전달했다.
박대민 지방자치인재개발원장 직무대리는 "추석 명절을 맞아 진행한 봉사활동과 물품 지원이 시설 이용자들과 지역 사회에 작은 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 사회와 함께 호흡하며 지속적인 사회공헌 활동을 통해 나눔과 봉사의 가치를 확산해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com