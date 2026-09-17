넥슨 서든어택, 2026 시즌4 '문라이즈' 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 넥슨은 17일 서든어택에 2026 시즌4 문라이즈를 적용했다.
- 이번 시즌은 12월 10일까지 C.루나와 NOX(S) Moonrise를 선보인다.
- 랭크전·생존전 개편과 각종 이벤트도 함께 시작했다.
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생존전 개편·랭크전 신규 전장 적용…시즌 이벤트 진행
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넥슨은 온라인 FPS 게임 '서든어택'에 2026 시즌4 '문라이즈(Moonrise)' 업데이트를 적용했다고 17일 밝혔다.
이번 시즌은 오는 12월 10일까지 진행된다. 성장 콘텐츠 '서든패스'를 통해 시즌 캐릭터 'C.루나'와 신규 기관단총 'NOX(S) Moonrise'를 선보인다.
'C.루나'는 서든패스 활성화 시 즉시 지급되며, 'NOX(S) Moonrise'는 서든패스 최고 레벨인 60레벨 달성 보상으로 제공된다. 신규 무기는 사격음 전달 거리와 무기 교체·재장전 동작음을 줄여 은밀한 전투에 활용할 수 있도록 했다.
서든패스 60레벨 달성 이후 활성화할 수 있는 '리부트패스'에서는 조건 달성 시 '마이건+ Moonrise Lv.50 키트', 'C.루나 스페셜 세트' 등을 추가로 제공한다.
패스 성장으로 얻는 'PP(패스 포인트)'를 활용하는 '패스샵'도 운영한다. 이용자는 'Moonrise 무기 업그레이드권', 'NOX 1·2차 업그레이드권' 등을 교환할 수 있다.
통합 시즌전과 랭크전, 클랜 랭크전, 생존전 등 경쟁 콘텐츠도 시즌4 일정에 맞춰 새롭게 시작한다. 랭크전에는 3대3 신규 전장 '더 몰'과 '라인'을 추가하고 등급별 명예 보상을 제공한다.
인기 모드 '생존전'도 개편했다. 전장에 신규 무기를 추가하고 일부 무기는 파밍박스와 드론 보급을 통해 획득할 수 있도록 했다.
'제3보급구역', '시범단지', '파이널존' 전장은 경기 참여 시간을 단축했으며, '로데오' 전장은 홍수 피해량을 높였다. 파밍박스에서 컨테이너를 획득할 확률도 확대하고 시즌 기간 전장은 로테이션 방식으로 운영한다.
생존전 보상도 강화했다. 시즌 중 실버 등급 이상을 달성하면 기존 '장도리' 아이템과 함께 '생존전 가방'을 지급한다. 해당 가방을 장착하면 생존전을 포함한 모든 모드에서 추가 경험치를 받을 수 있다.
시즌 오픈을 기념한 이벤트도 진행한다. 오는 20일까지 게임에 접속해 지정 문구를 입력하면 경험치와 아이템 등을 제공하는 채팅 이벤트를 운영한다.
10월 1일까지는 '윷든어택'과 '랭킹 협동 이벤트'를 진행한다. '윷든어택'은 일일 미션을 완료해 윷 던지기 기회를 얻고 윷판 완주에 따라 보상을 획득하는 방식이다.
'랭킹 협동 이벤트'에서는 이용자가 미션을 통해 점수를 적립하고 개인 목표와 전체 협동 목표에 도전할 수 있다. 협동 목표 달성 시 이벤트 참여 여부와 관계없이 모든 이용자에게 보상을 지급한다.
넥슨은 이날 오후 8시 '서든어택' SOOP 공식 방송국 'BJ브레드' 채널에서 '2026 시즌4 서든라이브'도 진행한다. 방송에서는 신규 콘텐츠를 소개하고 시청자 대상 보상 이벤트를 진행할 예정이다.
이와 함께 오는 10월 1일까지 시간대별 판매 상품이 바뀌는 '오늘의 스페셜 아이템' 상점과 '오프닝 패스티켓 리워드 이벤트'도 운영한다.
flurry327@newspim.com