코스피 보합권 등락…반도체 하락에 '삼전닉스' 자사주 6800억 매입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외국인 8300억 순매도에도 기타법인 매수세

삼성전자·하이닉스 하락 전환, 코스닥 0.5%↑

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 17일 장 초반 1% 넘게 뛰었던 코스피가 상승폭을 모두 반납하며 보합권으로 내려왔다.

삼성전자와 SK하이닉스가 장중 하락 전환한 가운데 외국인도 8000억원 넘게 순매도하며 지수를 압박하고 있다. 다만 자사주 매입 등이 포함되는 기타법인에서 6800억원대 순매수가 유입되면서 외국인 매물을 상당 부분 받아내고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 25분 기준 코스피는 전 거래일보다 0.17포인트 오른 6717.80을 기록하고 있다. 지수는 전장보다 61.05포인트(0.91%) 상승한 6779.02로 출발해 장 초반 6780선을 웃돌았지만 이후 상승폭을 반납하며 보합권까지 내려왔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 61.05포인트(0.91%) 오른 6779.02으로, 코스닥은 전장 종가보다 4.18포인트(0.51%) 상승한 820.16으로 거래가 시작된 가운데 17일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1378.5원에 거래되고 있다. 2026.09.17 khwphoto@newspim.com

수급에서는 외국인과 기관의 매도세에 맞선 기타법인의 대규모 순매수가 두드러진다. 대체거래소(ATS) 넥스트레이드(NXT) 수치까지 합산하면, 유가증권시장에서 개인은 3168억4300만원을 순매수하고 있다. 외국인은 8311억2500만원, 기관은 1737억300만원을 각각 순매도하고 있다.

반면 기타법인은 6859억7900만원을 순매수하며 외국인과 기관의 매물을 받아내고 있다.

기타법인은 금융투자회사와 보험사, 연기금 등 기관투자자나 개인·외국인으로 분류되지 않는 일반 법인을 뜻한다.

기타법인 순매수에는 상장사의 자사주 매입 물량이 반영된다. 시장에서는 이날 기타법인의 대규모 순매수 역시 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 상장사의 자사주 매입 물량이 상당 부분을 차지한 것으로 보고 있다.

시가총액 상위 종목에서는 장 초반 상승했던 반도체 대형주가 하락 전환했다. 삼성전자는 전 거래일보다 500원(0.20%) 내린 25만3000원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 1.02% 하락한 174만1000원이다. 삼성전자우도 0.87% 내리고 SK스퀘어는 0.59% 하락하고 있다.

삼성전기는 2.10% 내린 135만2000원, LG에너지솔루션은 0.54% 하락한 36만5000원을 기록 중이다. 현대차와 삼성바이오로직스도 각각 0.55%, 0.92% 약세다. 반면 KB금융은 1.81% 오른 17만9900원, 삼성물산은 0.28% 상승한 35만4500원에 거래되고 있다.

코스닥은 코스피보다 상대적으로 강한 흐름을 이어가고 있다. 오전 11시 25분 기준 코스닥지수는 전 거래일보다 4.05포인트(0.50%) 오른 820.03을 기록하고 있다.

코스닥에서는 개인이 518억1200만원을 순매수하고 기관도 32억7700만원 매수 우위를 보이고 있다. 외국인은 602억6800만원을 순매도하고 있다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 61.05포인트(0.91%) 오른 6779.02으로, 코스닥은 전장 종가보다 4.18포인트(0.51%) 상승한 820.16으로 거래가 시작된 가운데 17일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1378.5원에 거래되고 있다. 2026.09.17 khwphoto@newspim.com

시가총액 상위 종목은 엇갈리고 있다. 알테오젠은 0.39% 내린 25만4500원, 에코프로는 0.12% 하락한 8만2100원, 에코프로비엠은 1.15% 내린 10만2900원에 거래되고 있다. 원익IPS는 2.09%, 심텍은 1.61% 하락 중이다.

반면 주성엔지니어링은 0.74% 오른 20만3500원, 레인보우로보틱스는 1.18% 상승한 42만8500원을 기록하고 있다. 리노공업도 1.52% 상승한 6만6900원에 거래되고 있다.

간밤 뉴욕증시는 매파적인 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 결과를 소화하며 약세로 마감했다. 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 25bp 인상한 데 이어 연내 추가 인상 가능성까지 열어두면서 투자심리를 압박했다.

다만 AI 개발 속도조절론에 대한 우려가 완화되면서 기술주와 반도체주는 상대적으로 견조한 흐름을 나타냈다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 "인플레이션 우려 속 삼성전자와 SK하이닉스는 보합권에 머문 반면 고금리 수혜 금융주와 방산·조선주가 강세를 보이고 있다"고 진단했다. 이어 "코스닥은 뚜렷한 방향성이 부재한 가운데 일부 반도체 소부장이 지수를 지탱하고 우주·광통신 관련주도 개별 호재에 강세를 나타내고 있다"고 분석했다.

plum@newspim.com