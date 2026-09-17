한양증권, 책무구조도 도입 및 관리시스템 구축

AI 핵심 요약beta
- 한양증권은 17일 책무구조도 관리시스템을 구축했다.
- 전 부서를 대상으로 월별·분기별 이행점검도 시행했다.
- 내부통제 책임을 체계화해 실효성을 높이겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한양증권은 17일 책무구조도 관리시스템을 구축하고 부서별 책무 이행점검을 시행한다고 밝혔다.
한양증권에 따르면 회사는 지난 6월 금융회사의 지배구조에 관한 법률(지배구조법) 시행에 따라 책무구조도를 도입하고, 이를 체계적으로 운영하기 위한 관리시스템을 마련했다.
임원 및 부서별 내부통제 매뉴얼을 마련하고 시스템에도 반영했다. 시스템에는 ▲부서별 점검항목 관리 ▲책무체계도 및 책무기술서 생성·관리 ▲관리조치 이행 및 증빙자료 관리 ▲이행점검 결과 보고서 작성 및 승인 관리 등의 기능을 담았다.
한양증권은 시스템 구축과 함께 전 부서를 대상으로 정기적인 책무 이행점검도 실시하고 있다. 월별 자체점검 및 모니터링과 분기별 점검을 통해 부서별 책무와 관리조치의 이행 여부를 확인한다.
점검 결과 미흡 사항이 확인될 경우 개선계획을 수립하고 후속 조치를 실시한다. 관련 증빙자료와 이행 결과는 시스템을 통해 관리한다.
한양증권 관계자는 "책무구조도 관리시스템 구축을 통해 임원 및 부서별 내부통제 책임을 명확하고 체계적으로 관리할 수 있는 기반을 마련했다"며 "체계적인 운영을 통해 내부통제 실효성을 높이겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com