위메이드 '레전드 오브 이미르', 추석·서비스 600일 기념 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 위메이드는 17일 레전드 오브 이미르에 추석·600일 이벤트를 시작했다
- 이용자는 사냥과 출석으로 송편을 모아 각종 제작 재료로 쓸 수 있다
- 600일 전야제·특별 패스로 소환권과 강화 아이템도 받을 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
600일 기념주화·특별 패스 등 선봬
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 위메이드는 MMORPG '레전드 오브 이미르'에서 추석과 서비스 600일을 기념한 이벤트를 시작했다고 17일 밝혔다.
이용자는 오는 10월 15일까지 힐더의 미궁과 격전지 등 인터 지역에서 사냥하거나, 10월 8일까지 진행되는 '달맞이 출석 14일' 이벤트에 참여해 '정성이 담긴 송편'을 획득할 수 있다.
획득한 송편은 '보름달에 담긴 한가위 1·2·3' 컬렉션 아이템과 '신화 스토리덱 포인트 도전 상자', '시그룬의 기억 파편', '정성 가득 송편 바구니' 등을 제작하는 데 사용할 수 있다.
'정성 가득 송편 바구니'에서는 전설 등급 발키리 또는 디시르를 확정 소환할 수 있는 '숭고한 전설 소환권 선택 상자'와 전설 등급 동반자를 소환하는 '숭고한 전설 호른' 등을 획득할 수 있다.
오는 10월 1일까지는 게임 내 재화인 은화를 활용하는 '파프니르의 감춰둔 보물함' 이벤트도 진행한다. 이용자는 '최상급 강화 보조제', '영웅 룬 상자' 등의 아이템을 무작위로 얻을 수 있다.
위메이드는 정식 서비스 600일을 맞아 '600일 전야제' 이벤트도 진행한다. '레전드 오브 이미르'의 서비스 600일은 오는 10월 12일이다.
이용자는 10월 15일까지 뒤틀린 고원과 고룡의 둥지 등 일반 필드에서 사냥해 '빛나는 600일 기념주화'를 모을 수 있다. 기념주화는 '최상급 숙련서 선택 상자', '시그룬의 기억 파편' 등으로 교환할 수 있다.
반복 임무와 일일 미션, 네임드 몬스터 처치 등을 수행하는 '600일 전야제 특별 임무'와 출석 이벤트도 마련했다. 이를 통해 획득한 '600일 기념 특별 열쇠'로 '600일의 특별한 보물함'을 열면 '숭고한 소환권 선택 상자', '고귀한 영웅 발키리 카드' 등을 받을 수 있다.
게임 내 재화 100은화로 이용할 수 있는 '600일 특별 패스'도 함께 선보인다.
flurry327@newspim.com