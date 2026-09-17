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AI 데이터센터 열풍에 광통신株 거래 급증…수주·제품 확대

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AI 핵심 요약

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  • AI 데이터센터 확대로 광통신주 거래가 급증했다
  • 빛과전자·대한광통신·한국첨단소재가 상승했다
  • 각 사는 광케이블·증폭기·광트랜시버 확대했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

빛과전자 거래량 3.65억주…대한광통신 1.48억주
광통신株 9월 급등, 한국첨단소재 60%·빛과전자 56%↑
대한광통신·라이콤 수주 확대, 빛과전자·한국첨단소재 제품 개발

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대에 따른 고속·대용량 데이터 전송 수요 증가로 국내 증시에서 광통신 관련주에 거래가 집중되고 있다.

9월 들어 빛과전자와 대한광통신, 한국첨단소재 등이 전체 종목 거래량 상위권에 이름을 올린 가운데 관련 기업들도 광케이블과 광증폭기 수주, 고속 광트랜시버 개발 등 AI 데이터센터 관련 사업을 확대하고 있다.

17일 한국거래소에 따르면 이달 1일부터 16일까지 빛과전자의 누적 거래량은 3억6504만1159주로 코스피·코스닥 전체 종목 가운데 2위를 기록했다. 같은 기간 대한광통신은 1억4836만1931주로 8위, 한국첨단소재는 9531만2292주로 16위에 올랐다.

거래가 늘면서 이들 종목의 주가도 9월 들어 상승세를 나타냈다. 한국거래소에 따르면 이달 빛과전자는 2835원에서 4410원으로 55.56% 상승했다. 한국첨단소재는 2110원에서 3375원으로 59.95%, 대한광통신은 1만3960원에서 1만6100원으로 15.33% 올랐다.

[AI 일러스트=이나영 기자]

전날에도 관련 종목을 중심으로 거래가 활발했다. 지난 16일 하루 거래량은 빛과전자 7343만1112주, 대한광통신 4565만6543주, 한국첨단소재 3196만4709주를 기록했다. 빛과전자는 전 거래일 대비 7.04% 오른 4410원, 대한광통신은 13.86% 상승한 1만6100원에 거래를 마쳤다. 라이콤도 10.48% 오른 4850원으로 마감했다.

광통신 관련주가 주목받는 배경에는 AI 데이터센터 확대에 따른 광통신 인프라 수요 증가가 있다. AI 학습과 추론에 투입되는 그래픽처리장치(GPU)가 늘면서 데이터센터 내부뿐 아니라 데이터센터 간 연결(DCI)에서 처리해야 하는 데이터 규모도 커지고 있다. 이에 광섬유와 광케이블, 광트랜시버, 광증폭기 등 고속·대용량 데이터 전송에 필요한 광통신 부품 수요도 증가하고 있다.

김정찬 한국투자증권 연구원은 "DCI 전방 수요가 글로벌 1차 광부품 업체들의 생산능력을 넘어섰다"며 "결과적으로 1차 업체들이 소화하지 못하는 물량이 2차 업체로 배분되며 국내 업체가 수혜를 보고 있다"고 설명했다.

◆ 대한광통신·라이콤, AI 데이터센터 수주 확대

대한광통신과 라이콤은 AI 데이터센터 관련 광케이블과 광증폭기 공급계약을 확보했고, 빛과전자와 한국첨단소재는 각각 고속 광트랜시버 제품 확대와 데이터센터용 AWG 양산 준비를 진행하고 있다.

광섬유·광케이블 전문기업 '대한광통신'은 올해 미국 하이퍼스케일 AI 데이터센터용 864심 초고다심 광케이블 공급계약을 두 차례 체결했다. 지난 2월 약 56억원 규모의 첫 계약에 이어 6월 약 355억원 규모의 추가 계약을 확보했다. 두 계약을 합친 규모는 약 411억원이다.

대한광통신은 광섬유를 코어 모재 단계부터 자체 생산하고 광케이블 완제품까지 일원화해 생산하는 체계를 갖추고 있다. 올해는 미국 광케이블 제조사 INCAB AMERICA 지분 90%를 인수해 종속회사로 편입했다.

수주잔고도 확대됐다. 대한광통신 반기보고서에 따르면 올해 6월 말 통신 제품·상품 수주잔고는 1140억7300만원을 기록했다. 전력 제품·상품을 포함한 전체 수주잔고는 1269억4200만원이다. 지난해 알루미늄 소재를 제외한 매출의 약 30%였던 미국 수출 비중은 올해 50%까지 확대할 계획이다.

이승웅 유안타증권 연구원은 "CPO가 되더라도 Rack 간 연결에는 Fiber가 필수"라며 "AIDC에서는 광섬유 총수요 증가뿐 아니라 케이블의 고다심화가 동시에 진행되고 있다"고 분석했다.

광증폭기·광송수신기 전문기업 '라이콤'은 데이터센터 간 연결에 사용되는 광증폭기 수주를 확대하고 있다. 회사는 지난 6월 1Finity와 DCI에 사용되는 광증폭기 공급계약을 두 차례 체결했다. 계약 규모는 각각 약 39억원과 21억원으로 총 59억원 규모다. 계약기간은 각각 오는 2027년 12월과 2028년 2월까지다.

회사 반기보고서에 따르면 6월 말 광증폭기 수주잔고는 146억8600만원으로 전체 수주잔고 191억1500만원의 약 77%를 차지했다. 한국투자증권 집계 기준 광증폭기 수주잔고는 올해 1분기 65억원에서 2분기 147억원으로 두 배 이상 증가했다.

김 연구원은 라이콤에 대해 "광증폭기의 경우 국내에서 유일하게 독자 모델 개발 및 양산 체제를 보유하고 있다"며 "최근 고객사들의 데이터센터 내 스케일아웃 영역에서도 증폭기 탑재 수요가 증가하는 추세"라고 설명했다.

[자료=게티이미지뱅크]

빛과전자 400G 양산…한국첨단소재 AWG 고객사 평가

광트랜시버 전문기업 '빛과전자'는 데이터센터용 고속 제품군을 확대하고 있다. 광트랜시버는 전기신호와 광신호를 상호 변환해 데이터를 전송하는 부품이다. 회사 반기보고서에 따르면 AI와 클라우드 컴퓨팅 확대에 따라 고속·대용량 데이터 전송 수요가 증가하면서 800G 이상 차세대 초고속 광트랜시버 제품이 시장에 도입되고 있다.

제품별로는 200G와 400G PAM4가 양산 단계인 반면 800G와 1.6T PAM4는 연구 단계다. 회사는 100G·400G·800G·1.6T 제품 라인업을 추가해 국내외 데이터센터 시장으로 사업 영역을 확대하고 있다. 1~10Gb/s와 25Gb/s 제품은 개발을 완료하고 국내외 고객사 인증을 진행 중이다.

빛과전자는 기존 200G·400G 제품을 통해 데이터센터 관련 매출도 발생시키고 있다. 회사 측은 지난 5월 AI 엑스포에서 800G와 1.6T 광트랜시버의 테스트와 검증을 거쳐 하반기 매출 발생을 목표로 하고 있다고 밝힌 바 있다.

PLC 기반 광통신소자 전문기업 '한국첨단소재'는 데이터센터용 AWG(Arrayed Waveguide Grating) 제품의 고객사 확대와 양산을 준비하고 있다. AWG는 여러 파장의 광신호를 분리하거나 결합하는 광통신 부품으로, 회사는 자체 평판형광회로(PLC) 기술을 기반으로 관련 제품을 개발·공급하고 있다.

회사 보고서에 따르면 해외 신규 고객사의 변경 사양에 맞춘 데이터센터용 DEMUX AWG와 신규 사양 AWG MUX에 대응하고 있다. 일부 시제품은 고객사 평가를 완료했으며 지난 2022년 개발한 칩의 납품도 진행됐다. 현재 고객사와 협의해 양산을 준비하고 있다.

데이터센터용 제품의 연구개발도 이어가고 있다. 회사는 100기가급 초소형 광모듈 상용화 기술을 개발하고 있으며, 데이터센터용 초소형 광모듈에 적용되는 AWG Demux의 소형화와 성능 최적화 등을 진행하고 있다.

nylee54@newspim.com

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美, 3년만에 기준금리 0.25%P 인상 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 16일(현지시간) 3년여 만에 기준금리를 올렸다. 연내 추가 인상 가능성도 함께 열어뒀다.  연준은 이날 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 기준금리 목표 범위를 3.75~4.00%로 0.25%포인트 인상한다고 발표했다. 표결은 12대 0 만장일치였다. 연준이 금리를 올린 것은 지난 2023년 7월 이후 처음이다. FOMC는 성명에서 "오늘의 정책 조치는 위원회의 2% 목표로 더 빠르게 돌아가는 것을 뒷받침할 것"이라고 밝혔다. 금리를 올리지 않으면 물가가 목표치로 내려오는 데 더 오래 걸린다는 뜻이다. 이어 "위원회는 물가 안정을 반드시 달성할 것"이라고 못 박았다. ◆ 워시 "성장은 높고, 문제는 물가"…추가 인상 무게 케빈 워시 연준 의장은 회의 후 기자회견에서 경제 판단부터 정리했다. 그는 "최근 몇 주만 놓고 봐도 광범위하게 정의한 지표들이 경제가 실제로 강해졌음을 말해준다"며 "기저 성장세가 더 높다"고 말했다. 이어 "문제는 물가"라며 "물가 안정은 5년 반 넘게 문제였다"고 지적했다. 최근 지표를 두고는 "6개월 기준으로든 12개월 기준으로든 3%를 넘는 상승률을 기록하는 항목이 여전히 너무 많다"고 말했다. 7월 동결 이후 무엇이 바뀌었느냐는 질문에는 세 가지를 들었다. 경제가 강해졌고, 올여름 물가 흐름이 시험을 통과하지 못했으며, 지정학적 상황에 대한 판단이 달라졌다는 것이다. 워시 의장은 "이 세 가지가 오늘의 확고한 만장일치 결정으로 이어졌다"고 설명했다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.17 mj72284@newspim.com 이날 연준은 추가 인상 여지도 열어뒀다. 워시 의장은 현재 금리가 긴축적이냐는 질문에 "금융 여건을 긴축적이라고 표현하기 어렵다고 말해 왔다"며 "지난 이틀간 회의 테이블에서 들어보니 동료들도 그렇게 표현하기를 어려워했다"고 답했다. 이번 인상에 대해서도 "완화를 한 단위 걷어낸 것"이라고만 규정했다. 연속 인상이 필요한지에 대해서는 답을 거부했다. 시장에 방향을 제시하지 않겠다는 새 방침을 지키겠다는 이유에서다. 그는 "데이터 포인트는 노이즈가 많고, 데이터 포인트 의존은 위험한 집착"이라고 말했다. 물가를 잡기 위해 고용을 희생해야 하느냐는 질문에는 "실업률이 기본적으로 완전고용에 부합하는 수준에서 움직이고 있다"며 "목표를 달성하기 위해 노동시장에 해를 끼쳐야 한다고 생각하지 않는다"고 답했다. 함께 공개된 점도표에서는 위원 16명이 올해 안에 최소 한 차례 추가 인상을 예상했다. 6월에는 올해 두 차례 이상을 점친 위원이 6명에 그쳤다. 연말 기준금리 전망 중간값은 4.1%로 6월의 3.8%에서 올랐다. 2027년 중간값은 추가 인상이 없는 것으로 나타났으나 8명은 현 수준보다 0.25%포인트 더 높은 금리를 선호했다. 워시 의장은 6월에 이어 이번에도 전망을 제출하지 않아 19명 중 18명의 점만 찍혔다. 금리를 올렸는데도 물가가 2%로 돌아가는 시점은 오히려 1년 밀려 2029년으로 제시됐다. 성명이 "더 빠른 복귀"를 말한 것과 어긋난다는 지적에 워시 의장은 "쉽게 정리하자면 그것은 내 전망이 아니다"라며 "동료 18명의 전망이고 나는 그것을 충실히 전달했을 뿐"이라고 답했다. LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석이코노미스트는 "이번 경제전망 요약 전반에 매파적 색채가 깔려 있다"고 진단했다. ◆ 트럼프 압박엔 "우리 차선 지킨다" 이번 결정은 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구와 정면으로 어긋난다. 트럼프 대통령은 최근 연준이 금리를 내리지 않으면 무역 전쟁을 확대하겠다고 위협했고, 지난 13일에는 미국의 차입 비용이 세계에서 가장 낮아야 한다는 주장을 되풀이했다. 워시 의장은 연준 독립성에 대한 시험이라는 시각을 어떻게 보느냐는 질문에 "대통령과의 대화에 대해서는 드릴 말씀이 없고, 나는 월가 뉴스레터가 아니다"라고 답했다. 이어 "독립성은 양방향 도로"라며 "무역 정책과 재정 정책을 하는 이들도 자기 차선을 지키게 한다. 그래야 우리가 여기 서서 보이는 대로 말할 수 있다"고 말했다. 시장은 기자회견을 거치며 방향을 틀었다. 발표 직후 오름세를 보였던 증시는 하락 전환했고, 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 큰 폭으로 올랐다. 페더레이티드헤르메스의 캐런 마나 채권 전략가는 "긴축 위험의 상당 부분은 이미 가격에 반영돼 있고 더 큰 신호는 연준이 이것으로 충분하다고 보느냐 아니면 더 이어질 것의 시작으로 보느냐"라고 짚었다. mj72284@newspim.com 2026-09-17 04:15
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'수시접수 먹통' 250명 이상 구제 가능할까 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학 수시모집 원서접수 시스템 장애와 관련해 실제 구제 대상 수험생이 250명을 넘어설 것으로 예상한다고 밝혔다. 최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 강경숙 조국혁신당 의원이 구제 대상 수험생 규모를 묻자 "현재 저희가 파악한 것으로는 한 250명 정도 이상이 될 것으로 생각한다"고 말했다. 최교진 교육부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 당초 교육부는 장애가 발생한 시간대에 접속하거나 원서 작성을 진행한 기록 등을 토대로 구제 가능성이 있는 수험생을 최대 1200여 명으로 추산했다. 이후 별도로 구제 신청을 접수한 뒤 수험생별 접속 기록과 원서 작성 이력 등을 확인해 실제 장애로 원서접수를 완료하지 못했는지 심사하고 있다. 이 과정에서 구제 요건에 해당하는 수험생 규모가 당초 추산치보다 크게 줄어든 것으로 보인다. 교육부는 이날부터 특별조사반을 가동해 장애 발생 원인뿐 아니라 원서접수 대행업체의 사전 대비와 사후 대응이 적절했는지까지 점검하기로 했다. 시스템 장애의 원인과 대응 과정 전반을 들여다보기 위한 특별조사에도 들어갔다. 조사 대상에는 장애 발생 경위와 업체의 사전 점검 체계, 장애 발생 이후 조치뿐 아니라 원서접수 시스템의 운영 구조 전반이 포함될 예정이다. 최 장관은 특별조사반 구성에 대해 "전문성이 있는 분들을 전체적으로, 회계 담당까지 포함해서 구성해 철저하게 해보려고 한다"고 설명했다. jane94@newspim.com 2026-09-16 15:04

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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