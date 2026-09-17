신한카드, 은행·증권 통합계좌 'SOL LINK' 전용 체크카드 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 17일 SOL LINK 전용 체크카드를 출시했다.
- 국내 최대 1.1%·해외 1% 적립 혜택을 제공했다.
- 신규 개설·발급 고객에 포인트 이벤트를 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 신한금융그룹의 은행·증권 통합 계좌인 'SOL LINK 계좌' 전용 체크카드 'SOL LINK 신한카드 Point Plan 체크'를 출시했다고 17일 밝혔다.
신한금융그룹은 지난 6월 금융 통합 앱 '슈퍼SOL'을 선보인 데 이어 7월 은행·증권 통합 계좌인 'SOL LINK 계좌'를 출시했다. 이번 전용 체크카드 출시로 은행·증권·카드 서비스를 연계한 금융 서비스를 확대한다.
이 카드는 국내 가맹점에서 건당 이용금액에 따라 최대 1%를 적립해준다. 신한 슈퍼SOL로 국내 결제하면 0.1%를 추가로 적립받아 최대 1.1%의 적립 혜택을 받을 수 있다. 해외 가맹점에서는 이용금액과 관계없이 1%를 적립해준다.
국내 결제 적립률은 건당 이용금액이 2만원 미만이면 0.2%, 2만원 이상 10만원 미만은 0.4%, 10만원 이상 50만원 미만은 0.8%, 50만원 이상은 1%다. 전월 이용실적에 따라 월 최대 2만 포인트까지 적립할 수 있다.
생활비 관련 혜택도 제공한다. 주말 배달앱에서 건당 2만원 이상 결제하면 1000포인트를 적립해주고, CU·GS25·세븐일레븐 등 주요 편의점 이용금액의 5%를 최대 3000포인트까지 적립해준다.
신한카드와 신한은행은 상품 출시를 기념해 오는 18일부터 11월 30일까지 이벤트를 진행한다. SOL LINK 계좌를 신규 개설하고 해당 체크카드를 발급받은 고객이 매월 3만원 이상 결제하면 마이신한포인트 1만 포인트를 제공한다. 고객당 최대 2만 포인트까지 받을 수 있다.
상품과 이벤트에 대한 자세한 내용은 신한카드 홈페이지와 슈퍼SOL 앱에서 확인할 수 있다.
yunyun@newspim.com