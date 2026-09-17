KB국민은행, 생성형 AI 서비스 'KB AI' 출시…KB스타뱅킹 탑재

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 17일 KB스타뱅킹에 KB AI를 선보였다.
- KB AI는 자연어로 메뉴·상품·FAQ를 찾아준다.
- 송금 등 거래와 다국어 지원, 보안도 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 모바일 앱 KB스타뱅킹에 생성형 AI 기반 금융서비스 'KB AI'를 선보인다고 17일 밝혔다.
KB AI는 고객이 입력한 질문의 의도를 분석해 필요한 정보와 금융서비스를 안내하는 대화형 서비스다.
자연어 기반 통합검색을 적용해 입력 문장의 의미와 맥락을 파악한 뒤 KB스타뱅킹 내 메뉴, 금융상품, 자주 묻는 질문(FAQ) 등 관련 정보를 일괄 조회한다. 기존 키워드 검색 방식과 달리 정확한 메뉴명이나 전문 용어를 몰라도 정보를 확인할 수 있도록 했다.
단순 정보 조회를 넘어 실제 금융거래 절차까지 대화형으로 수행할 수 있다. 거래내역 조회나 송금 등 입력된 요청 사항에 맞춰 AI가 고객 의도를 해석하고 해당 기능을 바로 실행하는 방식이다. 메뉴와 기능을 개별 탐색해야 하는 단계를 줄여 이용 편의를 높였다.
아울러 검색, 조회, 이체 등 기능별로 대화창을 분리하지 않고 단일 화면에서 처리하도록 구성했다. 고객은 별도의 기능 선택이나 화면 이동 없이 입력창에 원하는 내용을 작성하면 된다.
외국인 고객의 접근성 제고를 위해 서비스 지원 범위도 확장했다. 지난 6월 다국어 'KB국민인증서' 발급을 적용한 데 이어 통장 개설부터 인증서 발급까지 일괄 진행하는 'KB스타뱅킹 회원가입' 서비스에도 다국어를 지원한다. 지원 언어는 기존 11개에서 16개로 늘렸다.
보안 체계도 정비했다. 개인정보와 금융정보 보호를 위해 AI 시스템을 외부망과 분리된 은행 내부 환경에서 구축·운영하며, 데이터 송수신 전 과정에 암호화를 적용해 금융거래 수준의 보안성을 확보했다.
KB국민은행 관계자는 "고객이 보다 쉽게 금융을 이용하도록 돕기 위해 해당 서비스를 마련했다"며 "향후 AI 기술을 금융서비스 전반에 적용해 나갈 방침"이라고 전했다.
eoyn2@newspim.com