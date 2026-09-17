우리기술, 두산에너빌리티와 신한울 3·4호기 가상화 DCS 개발 계약

AI 핵심 요약beta
- 우리기술이 17일 두산에너빌리티와 계약했다
- 신한울 3·4호기용 가상화 DCS를 개발·공급한다
- 디지털 트윈으로 제어 검증해 수주 확대를 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
엔지니어링·소프트웨어 공급·설치·기술지원 수행
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 원전 계측제어시스템(MMIS) 전문기업 우리기술이 두산에너빌리티와 신한울 3·4호기에 적용할 가상화 분산제어시스템(DCS) 개발 계약을 체결했다.
17일 우리기술은 두산에너빌리티와 '신한울 3·4호기 가상화 DCS 개발용역(디지털 트윈)' 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약에 따라 DCS 가상화 엔지니어링과 소프트웨어 라이선스 공급·설치, 기술지원 등을 수행한다.
가상화 DCS는 신한울 3·4호기에 적용되는 실물 DCS와 동일한 기능을 수행하도록 설계된다. 디지털 트윈 기술을 활용해 실제 제어시스템과 동등한 환경을 가상공간에 구현하고 제어 기능과 운전 시나리오를 사전에 검증·점검하는 데 활용될 예정이다.
MMIS는 발전소 설비의 정보를 수집해 운전과 감시, 계측 및 안전 관련 기능을 통합적으로 관리하는 시스템이다. DCS는 원전 설비의 실시간 감시와 자동 제어 등을 담당하는 제어계통이다.
우리기술은 2010년 원전 MMIS DCS를 자체 개발한 이후 관련 사업을 진행해왔다. 소형모듈원자로(SMR) 관련 국책과제에도 참여하고 있다.
올해는 한울 1·2호기와 고리 3·4호기 관련 공급계약을 체결했으며 한국수력원자력과 공급자 재고관리(VMI) 협약도 맺었다.
회사 측은 향후 신규 원전 건설과 기존 설비 고도화가 확대될 경우 원전 MMIS DCS 관련 추가 수주 기회가 늘어날 것으로 기대하고 있다.
우리기술 관계자는 "이번 사업은 신한울 3·4호기에 적용되는 실물 DCS와 동등한 기능을 갖춘 가상화 시스템을 구축하는 프로젝트로, 우리기술은 원전 MMIS DCS 개발 및 공급 경험과 디지털 트윈 관련 기술 역량을 바탕으로 사업을 안정적으로 수행할 것"이라며 "앞으로도 대형 원전과 SMR을 아우르는 계측제어 분야 기술 경쟁력을 강화해 신규 수주 성과를 확보하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com