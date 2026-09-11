네이버페이, 'Npay 커넥트'에 지역화폐 결제 연동

AI 핵심 요약beta
- 네이버페이는 11일 Npay 커넥트에 지역화폐 결제 기능을 추가했다.
- 서울페이·대구로페이·포항사랑상품권을 QR결제로 쓸 수 있다.
- 영세 가맹점 수수료 지원도 연말까지 함께 운영한다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 네이버페이는 오프라인 통합 단말기 'Npay 커넥트'에 지역화폐 결제 기능을 추가했다고 11일 밝혔다. 연동 대상은 서울페이, 대구로페이, 포항사랑상품권이다.
'Npay 커넥트'를 설치한 가맹점에서 해당 지역화폐 사용자들은 QR결제로 결제할 수 있다. 가맹점은 단말기 화면에 각 지역화폐를 결제수단으로 표시할 수 있으며, 네이버페이는 지자체와 지역화폐 운영사, 각 지역 밴(VAN) 대리점을 통해 가맹점에 안내할 계획이다.
네이버페이는 지난 8월부터 올 연말까지 'Npay 커넥트'를 설치한 영세·중소 가맹점을 대상으로 결제 수수료 지원 프로그램을 운영 중이다.
네이버페이는 이미 지난해 iM뱅크와 업무협약을 맺고 대구·경북 지역 내 iM뱅크 영업점에서 'Npay 커넥트' 신청을 연계하고 있다. Npay 앱에서는 대구로페이와 포항사랑상품권을 결제수단으로 등록할 수 있으며, 현장결제 이용 시 포인트 뽑기 혜택을 제공한다.
이향철 Npay 페이서비스 책임리더는 "이번 연동을 시작으로 전국 다양한 지자체와의 협업을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
romeok@newspim.com