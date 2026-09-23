네이버페이, 고속도로 휴게소서 Npay 포인트 50% 즉시 적립

AI 핵심 요약beta
- 네이버페이가 23일 전국 9개 휴게소서 적립행사를 시작했다
- 9월 30일까지 1만원 이상 결제 시 50% 즉시 적립했다
- 1인당 최대 10만포인트까지 받아 추석 혜택을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 네이버페이(Npay)가 오는 9월 30일까지 전국 9개 고속도로 휴게소에서 포인트 적립 프로모션을 실시한다고 23일 밝혔다.
대상 장소는 공주휴게소, 논공휴게소, 양평휴게소, 광주휴게소(이상 양방향)와 안산휴게소 등 총 9곳으로, 일부 브랜드를 제외한 매장에서 적용된다. 네이버페이 앱 내 삼성페이나 QR을 활용해 Npay 머니·포인트로 1만원 이상 결제하면 결제 금액의 50%가 즉시 적립된다.
행사 기간 회수 제한 없이 1인당 최대 10만 포인트까지 적립받을 수 있다. 이에 따라 추석 명절 기간 휴게소를 방문하는 이용자의 적립 혜택이 제공될 예정이다.
한편 네이버페이는 지난 8월부터 연말까지 영세·중소 가맹점을 대상으로 결제 수수료 지원 프로그램을 진행 중이다. 추석 연휴 기간 가맹점의 수수료 부담 완화 효과도 이어질 것으로 예상된다.
네이버페이 관계자는 "추석 연휴를 맞아 진행하는 이번 프로모션이 소비자의 명절 물가 부담을 줄이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com