BNK경남은행, 피지컬 AI 산업 생태계 조성 협약

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 23일 한국산업은행과 피지컬 AI 협약을 맺었다.
- 지역금융·정책금융·지자체가 참여해 생태계 조성에 나섰다.
- 관련 기업 발굴과 금융지원, 인프라 조성을 추진하기로 했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = BNK경남은행은 한국산업은행과 함께 피지컬 AI 산업 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.
지난 22일 체결한 협약에는 BNK경남은행, 전북은행, iM뱅크 등 지역금융기관과 한국산업은행, 중소기업은행, 신용보증기금 등 정책금융기관, 경상남도, 전북특별자치도, 경상북도 등 지자체가 참여했다.
정부의 대도약 3대 메가프로젝트 중 하나인 피지컬 AI 지역거점 발전을 추진하기 위한 것이다. 참여 기관들은 지역 내 피지컬 AI 산업 생태계 조성과 관련 기업 성장, 지역경제 활성화를 목표로 협력하기로 했다.
지역금융기관은 기존 지역기업 네트워크를 활용해 피지컬 AI 관련 기업과 금융수요를 발굴하고 정책금융기관과 연계해 금융지원을 추진한다. 정책금융기관은 피지컬 AI 관련 기업과 프로젝트의 금융수요를 파악해 정책금융 프로그램을 통해 필요한 자금을 지원할 계획이다.
지자체는 지역 내 피지컬 AI 산업 생태계 조성을 위해 관련 기업과 프로젝트를 발굴하고 기업 유치, 산업 인프라 조성, 행정 지원 등을 추진한다.
김태한 BNK경남은행장은 "지역기업의 금융수요를 발굴하고 관련 기관과 협력해 지역 산업 생태계 성장을 지원하겠다"고 밝혔다.
romeok@newspim.com