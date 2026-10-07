삼성전자, 아파트용 히트펌프 올해 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 7일 EHS 올인원 사업 로드맵을 발표했다.
- 올해 아파트용 히트펌프를 내고 국내 시장 공략에 나선다.
- 2030년부터는 해외로 사업을 확대할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
냉방·바닥난방·온수 통합…정부 '히트펌프 350만대' 정책 발맞춰
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 냉방과 바닥난방, 온수를 한 대로 제공하는 아파트용 히트펌프를 올해 출시하고 국내 난방 전기화 시장 공략에 나선다. 2027년까지 국내 공급 기반을 구축한 뒤 2028년부터 전국 단위 보급을 본격화하고, 2030년에는 해외 시장으로 사업을 확대한다는 계획이다.
삼성전자는 7일 서울 대한상공회의소에서 열린 '한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 국민보고회'에서 이 같은 'EHS 올인원' 사업 로드맵을 발표했다. 정부는 2035년까지 히트펌프 350만대를 보급해 온실가스 518만톤을 감축한다는 목표로 난방 전기화를 추진하고 있다.
박승희 삼성전자 CR담당 사장은 "정부의 난방 전기화 정책에 발맞춰 2027년까지 국내 공급 기반을 구축하고 2028~2029년 전국 단위 보급을 본격 추진하겠다"며 "2030년부터 국내에서 축적한 기술과 보급 경험을 바탕으로 글로벌 사업을 확대할 것"이라고 밝혔다.
EHS 올인원은 실외기 한 대로 공기 냉방과 바닥난방, 급탕을 모두 제공하는 통합 솔루션이다. 에어컨과 보일러를 각각 설치할 필요가 없어 실외기 공간이 제한적인 국내 아파트에 적합하도록 설계됐다. 여름철 냉방 과정에서 발생하는 폐열을 회수해 온수 생산에 활용하는 '열회수' 기술도 적용했다.
삼성전자는 현재 실제 주거환경에서 제품 검증을 진행 중이다. 지난 8월부터 제주 단독주택에서 성능과 에너지 효율 등을 실증하고 있으며, 경기 용인 삼성물산 주거성능연구소에서는 아파트 환경을 구현해 전력 소비량과 소음 등을 측정하고 있다. 주요 건설사와도 평형별 냉난방 수요와 실외기실 규격 등을 반영한 설계·시공 표준을 마련하고 있다.
향후 태양광과 에너지저장장치(ESS), 스마트싱스와 연계해 가구별 에너지 관리 기능도 확대한다. 국내 생산설비 투자와 핵심 부품 국산화, 전문 시공인력 양성도 병행해 히트펌프 보급 확대에 필요한 국내 생태계를 구축한다는 방침이다.
mkyo@newspim.com