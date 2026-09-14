삼성전자, 히트펌프로 냉난방 전기화 확대…제주서 EHS 공개

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 14일 히트펌프로 주거 전기화 시장 공략을 넓혔다.
- 14일 제주 포럼서 EHS 올인원과 히트펌프 보일러를 공개했다.
- 광주 생산라인 구축하고 제주·용인서 실증을 진행했다.
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영하 25도 난방 가능…제주 단독주택 등 국내 실증 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 히트펌프를 앞세워 국내 주거용 냉난방 전기화 시장 공략을 확대한다. 기존 화석연료 보일러를 고효율 전기 기반 냉난방 시스템으로 대체해 주거 공간의 에너지 효율을 높인다는 전략이다.
14일 삼성전자는 오는 16일까지 제주국제컨벤션센터에서 열리는 '2026 그린수소 글로벌 포럼'에 참가해 'EHS 올인원'과 'EHS 히트펌프 보일러'를 선보인다고 밝혔다. EHS 히트펌프는 공기열과 전기를 활용해 냉난방과 온수를 공급하는 시스템으로, 투입 에너지보다 많은 열에너지를 공급할 수 있는 것이 특징이다.
EHS 올인원은 실외기 한 대로 냉방과 바닥 난방, 급탕을 제공한다. 냉방 과정에서 발생하는 폐열을 온수 생산에 다시 활용하는 열 회수 기능을 탑재했으며 기존 R410A보다 지구온난화지수가 약 68% 낮은 R32 냉매를 적용했다.
EHS 히트펌프 보일러는 35도 출수 조건에서 계절성능계수(SCOP) 4.9를 기록해 소비전력 대비 약 5배 수준의 난방 에너지 효율을 구현한다. 영하 15도에서도 최대 70도의 온수를 공급할 수 있고 영하 25도에서도 난방이 가능하도록 설계됐다.
삼성전자는 광주사업장에 EHS 히트펌프 보일러 생산라인을 새로 구축하는 한편 제주 단독주택과 경기 용인 삼성물산 주거연구소에서 EHS 올인원을 실증하고 있다. 박정미 삼성전자 한국총괄 부사장은 "고효율 냉난방 솔루션을 바탕으로 국내 냉난방 전기화에 적극 기여해 나갈 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com