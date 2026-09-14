티디지, 'AI 에이전트 챌린지' 업무혁신 프로젝트 추진

AI 핵심 요약beta
- 티디지가 14일 AI 에이전트 챌린지를 추진했다.
- 임직원 절반 이상이 참여해 80여건 아이디어를 모았다.
- 5개 과제를 선정해 업무혁신용 에이전트로 개발한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 클라우드 전문기업 티디지가 'AI 에이전트 챌린지'를 통해 인공지능 기반 업무혁신 프로젝트를 본격 추진한다고 14일 밝혔다.
티디지는 개인화된 AI 에이전트가 업무 전반에 참여하는 사무환경 구축을 목표로 전체 임직원의 절반 이상이 참여한 챌린지에서 총 80여건의 AI 에이전트 아이디어를 수집했다. 이 중 매출 발굴, 프로젝트 제안 및 작업 개선, 정기보고서 자동화, 담당자 안내 및 서비스 요청 개선, MS 솔루션 최적화 에이전트 등 5개 과제를 최종 선정했다.
회사에 따르면 선정된 아이디어는 사내 에이전트 혁신거점에서 검증을 거친 뒤 MS Copilot Studio와 Power Platform 기반으로 개발된다. 설계부터 보안, 거버넌스, 운영에 이르기까지 전주기를 학습하고 내재화할 방침이다.
개발된 에이전트는 분야별 개선사항, 활용도와 효율성, 확장성 등을 평가한 뒤 실무에 도입된다. 검증된 에이전트는 금융, 제조, 유통, 공공 영역 등 산업특화 모델로 발전시켜 고객 비즈니스 영역까지 확대할 계획이다.
고객사는 티디지가 검증한 에이전트 템플릿과 구축 방법론을 도입함으로써 업무 자동화는 물론 영업, 프로젝트 관리, 품질 개선, 보안 체계 강화 등에서 효과를 기대할 수 있다.
티디지 관계자는 "많은 기업들이 AI 도입의 필요성은 인식하지만 실제 적용 사례와 운영 경험 부족으로 어려움을 겪고 있다"며 "검증된 템플릿과 방법론을 기반으로 고객사의 초기 기획 및 도입 부담을 줄이고 실질적인 비즈니스 가치를 실현할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.
라온피플의 자회사인 티디지는 축적된 AI 에이전트 운영 경험과 성공 사례를 바탕으로 경쟁력을 강화하고, 고객이 현장에서 활용할 수 있는 방법론과 다양한 레퍼런스를 제공해 AI 변혁(AX)을 미래 핵심 비즈니스로 육성해 나갈 방침이다.
nylee54@newspim.com